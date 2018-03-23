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Песков замечает все больше элементов холодной войны в отношениях РФ и США

Политика
23 марта, 6:12 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, марта. /ТАСС

По мнению представителя Кремля, многим странам не нравится "растущая Россия под руководством президента Путина"

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. В отношениях РФ и США все больше напоминаний о холодной войне, поскольку растущая Россия под руководством Владимира Путина многим странам не нравится. Такое мнение высказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в интервью телеканалу RT.

"Мы наблюдаем многие элементы холодной войны и, к сожалению, их все больше и больше в международных отношениях", - сказал он, отвечая на английском языке на вопрос о состоянии российско-американских отношений. "Не всем странам нравится растущая Россия под руководством президента Путина", - отметил Песков.

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"Чем выше понимается Россия, тем большее неудобство это им доставляет, и тем более жестко они начинают себя вести в международных делах", - полагает пресс-секретарь, отметив, что эти страны даже готовы пойти на нарушение международных правовых норм. "Они готовы забыть обо всех правилах, когда они хотят подавить Россию", - заявил он.

При этом Песков высказал мнение, что "многие европейские страны понимают, что Россия является неотъемлемой частью Европы и невозможно представить процветающую и развивающуюся Европу без вовлечения РФ в европейские процессы, без того, чтобы голос России учитывался".

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