Более 1,8 тыс. боевиков и членов их семей 22 марта вышли из Восточной Гуты

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Более 1,8 тыс. боевиков группировки "Ахрар аш-Шам" и членов их семей вышли из Восточной Гуты 22 марта, сообщили в Минобороны РФ.

"В результате переговоров руководства российского Центра по примирению враждующих сторон с лидерами группировки "Ахрар аш-Шам" достигнута договоренность по выводу боевиков... из населенного пункта Хараста (Восточная Гута). 22 марта по организованному гуманитарному коридору осуществлен выход 1 тыс. 895 боевиков и членов их семей, которые перевозятся автобусами в провинцию Идлиб колоннами по 50 машин", - сказали в Минобороны.

В военном ведомстве подчеркнули, что на протяжении всего маршрута их безопасность обеспечивается сирийской полицией под контролем офицеров российского Центра по примирению и представителей Сирийского Арабского Красного Полумесяца.