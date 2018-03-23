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Более 1,8 тыс. боевиков и членов их семей 22 марта вышли из Восточной Гуты

Политика
23 марта, 9:42 UTC+3

По данным МО РФ, вышедших боевиков перевозят в провинцию Идлиб

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Материал из 1 страницы
© EPA-EFE/YOUSSEF BADAWI

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Более 1,8 тыс. боевиков группировки "Ахрар аш-Шам" и членов их семей вышли из Восточной Гуты 22 марта, сообщили в Минобороны РФ.

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"В результате переговоров руководства российского Центра по примирению враждующих сторон с лидерами группировки "Ахрар аш-Шам" достигнута договоренность по выводу боевиков... из населенного пункта Хараста (Восточная Гута). 22 марта по организованному гуманитарному коридору осуществлен выход 1 тыс. 895 боевиков и членов их семей, которые перевозятся автобусами в провинцию Идлиб колоннами по 50 машин", - сказали в Минобороны.

В военном ведомстве подчеркнули, что на протяжении всего маршрута их безопасность обеспечивается сирийской полицией под контролем офицеров российского Центра по примирению и представителей Сирийского Арабского Красного Полумесяца.

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