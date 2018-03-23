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Песков: РФ будет защищать свои интересы в разбирательстве по делу Скрипаля

Политика
23 марта, 10:35 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, марта. /ТАСС

Пресс-секретарь президента заявил, что "не стоит ожидать, что Россия будет сидеть и помалкивать на фоне такого сумасшествия"

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МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Россия будет отстаивать свои интересы в конфликте с Великобританией в связи с отравлением там осужденного ранее в РФ экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью телеканалу RT, которое он дал на английском языке.

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"Конечно, не стоит ожидать, что Россия будет сидеть и помалкивать на фоне такого сумасшествия, такого агрессивного и непредсказуемого поведения", - заявил он. "Конечно, Россия будет преследовать свои цели, защищать свои интересы, будет реагировать на каждый шаг, продолжит доводить свою позицию", - сказал пресс-секретарь.

Песков отметил, что Россия хочет составить свое впечатление о произошедшем. "Мы хотели бы предложить какую-то версию, которая стала бы результатом участия России в расследовании или хотя бы получения каких-то данных, какой-то информации", - заявил он.

Однако Лондон не идет на контакт, посетовал Песков. "Как будто они задают вопрос, а ответ получить не хотят. Как будто они эти вопросы ставят, а свои суждения по нему уже вынесли", - предположил пресс-секретарь. "Это противоречит международному праву, международным принципам поведения и дипломатии", - отметил он.

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Персоны
Песков, Дмитрий Сергеевич Скрипаль, Сергей Викторович
Темы
Дело Сергея Скрипаля
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