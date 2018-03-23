Госдума изменила график проведения пленарных заседаний

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Госдума внесла в пятницу поправки в регламент нижней палаты об изменении распорядка ее работы.

Депутаты перенесли проведение пленарных заседаний со среды и пятницы на вторник и четверг, причем в четверг планируется завершать рассмотрение повестки в 15:00 мск. "Данный подход позволит в еженедельном режиме более оперативно подключаться к решению вопросов наших избирателей при работе в регионах", - пояснила глава комитета Госдумы по контролю и регламенту Ольга Савастьянова.

Одновременно были перенесены заседания Совета Думы со вторника и четверга на понедельник и среду.

"Изменения вносятся по инициативе всех фракций", - заключила Савастьянова.