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Володин призвал депутатов более ответственно подходить к приглашению в Думу посетителей

Политика
23 марта, 10:59 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, марта. /ТАСС

Спикер ГД поручил первому вице-спикеру Александру Жукову обсудить эти вопросы с представителями фракций

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Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин

© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Спикер Госдумы Вячеслав Володин попросил депутатов более ответственно относиться к приглашению в Госдуму посетителей.

"Коллеги, более ответственно мы должны сами относиться к своим приглашениям [в Госдуму], а у нас зачастую приглашают помощники, мы и не знаем [кого пригласили]. А дальше возникают все эти проблемы", - заявил он в пятницу на пленарном заседании палаты. Володин поручил первому вице-спикеру Госдумы Александру Жукову обсудить эти вопросы с представителями думских фракций.

В последние недели войти в Госдуму по разовому пропуску можно только в сопровождении встречающего сотрудника аппарата депутата. Сразу несколько парламентариев подняли эту тему на пленарном заседании, заявив, что это неудобно, поскольку отвлекает от работы в том числе их помощников.

Между тем лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский отметил, что бывает так, что посетители Госдумы "ходят по всем фракциям, по всем комитетам, иногда начинают просто угрожать". Он считает, что "с точки зрения безопасности" приглашенных нужно не только встречать на входе в Госдуму, но и провожать после окончания мероприятия. "Мы должны быть на стороне безопасности. У нас каждый день несколько тысяч человек [в здании Госдумы], чтобы не было ЧП", - отметил он.

Жириновский считает, что пропускную систему в здание нижней палаты "надо ужесточить". "А сейчас, в связи с эпидемией гриппа, вообще прекратить приглашать кого-либо в Думу, кроме [участников] круглых столов и парламентских слушаний", - предложил он.

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