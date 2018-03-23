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ЦИК подводит итоги президентских выборов. Видеотрансляция

Политика
23 марта, 11:03 UTC+3

Согласно предварительным результатам по итогам обработки 99,84% протоколов участковых избирательных комиссий, победил действующий президент Владимир Путин

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ТАСС/Ruptly

ЦИК подводит итоги выборов президента России, прошедших 18 марта. Заседание проводит глава Центризбиркома Элла Памфилова.

Согласно предварительным результатам по итогам обработки 99,84% протоколов участковых избирательных комиссий, опубликованным на сайте Центризбиркома, с рекордным результатом на выборах победил действующий президент Владимир Путин, баллотировавшийся в порядке самовыдвижения: он получил 76,66% голосов.

Второе место занял выдвинутый КПРФ бизнесмен Павел Грудинин с 11,80%, третье - лидер ЛДПР Владимир Жириновский с 5,66%. Далее идут кандидат от партии "Гражданская инициатива" Ксения Собчак с 1,67% голосов, глава федерального политкомитета партии "Яблоко" Григорий Явлинский (1,04%), кандидат от Партии роста, бизнес-омбудсмен Борис Титов (0,76%), лидер партии "Коммунисты России" Максим Сурайкин (0,68%), кандидат от партии "Российский общенародный союз" Сергей Бабурин (0,65%).

Явка, по данным зампредседателя ЦИК Николая Булаева, составила 67,49%.

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