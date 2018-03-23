Памфиловой жаль, что некоторые кандидаты не участвовали в выборах из-за проблем с законом

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова заявила, что ей очень жаль, что некоторые кандидаты не смогли принять участие в выборах президента из-за проблем с законом, но, по ее словам, это не может умалять конкурентность прошедшей кампании.

"Очень жаль, что некоторые кандидаты, имевшие в прошлом проблемы с законом, в силу избирательного законодательства не смогли принять участие в выборах", - сказала она.

Однако, подчеркнула Памфилова, ограничение пассивного избирательного права для кандидатов с судимостями по тяжким и особо тяжким статьям Уголовного кодекса РФ является нормой федерального закона, "и ЦИК была обязана ее исполнить и исполнила". При этом глава Центризбиркома обратила внимание, что данное положение "не является эксклюзивным для РФ, встречается в международной практике не так редко, как некоторые думают".

Кроме того, продолжила она, Конституционный суд РФ является единственным органом, уполномоченным для толкования Конституции, и именно он указал, что ограничение пассивного избирательного права для лиц, совершивших тяжкие и особо тяжкие преступления, является мерой, нацеленной на "повышение ответственности и действенности принципов правового демократического государства, предупреждения криминализации власти".

"И неучастие в выборах по данным основаниям лишь одного политика, априори назначенного нашими так называемыми зарубежными партнерами главным и единственным, неповторимым оппозиционером, не дает оснований уничижать остальных кандидатов", - подчеркнула Памфилова, имея в виду оппозиционного блогера Алексея Навального. Она также заметила, что разговоры о якобы неконкурентных выборах - это "плевок в лицо" всем кандидатам.

Навальный и выборы

Навальный выражал намерение участвовать в выборах-2018 в качестве самовыдвиженца, однако ЦИК отказал в регистрации его инициативной группы из-за наличия у него судимости по статье УК РФ "Присвоение и растрата", относящейся к категории тяжких. Навальный был осужден в 2017 году по делу "Кировлеса", его приговорили к пятилетнему условному сроку с испытательным сроком один год и пять месяцев.

Кроме того, в 2014 году Алексей Навальный вместе со своим братом Олегом Навальным был осужден по делу о хищении средств компании "Ив Роше Восток" по статье 159.4 ("Мошенничество в сфере предпринимательской деятельности", позднее статья утратила силу) и пункту "а" части 3 статьи 174.1 УК РФ ("Легализация денежных средств или иного имущества группой лиц по предварительному сговору"). Алексей Навальный получил 3,5 года заключения условно, его брат Олег - 3,5 года колонии общего режима.

Согласно законодательству, права быть избранными не имеют граждане РФ, приговоренные к лишению свободы за совершение тяжких или особо тяжких преступлений и имеющие на день голосования неснятую или непогашенную судимость. Также они не могут избираться в течение 10 лет после погашения или снятия судимости за тяжкое преступление, для совершивших особо тяжкое преступление этот срок составляет 15 лет.

При этом Навальный утверждает, что, согласно Конституции РФ, права быть избранным нет лишь у того, кто содержится в местах лишения свободы.

Глава ЦИК РФ Элла Памфилова неоднократно поясняла, что Навальный в данный момент не может баллотироваться на выборах из-за имеющейся судимости, на это обращала внимание и Генпрокуратура РФ. По словам Памфиловой, Навальный сможет участвовать в выборах после 2028 года.

Верховный суд РФ 30 декабря 2017 года отклонил иск Навального с требованием признать незаконным отказ ЦИК в регистрации инициативной группы. 6 января апелляционная инстанция ВС РФ отклонила жалобу блогера на отказ признать незаконным решение Центральной избирательной комиссии.

Выборы президента РФ прошли 18 марта.