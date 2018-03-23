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Лавров: Трамп, несмотря ни на что, нацелен на нормализацию отношений с РФ

Политика
23 марта, 11:26 дата обновления: 23 марта, 11:38 UTC+3

По словам главы МИД России, линия американского лидера "направлена на налаживание взаимодействия в интересах всех"

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ХАНОЙ, 23 марта. /ТАСС/. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров считает, что президент США Дональд Трамп, несмотря ни на что, нацелен на нормализацию отношений с Россией.

"Линия президента США Дональда Трампа, несмотря ни на что, направлена на нормализацию отношений с Россией и на налаживание взаимодействия в интересах всех, - сказал он в пятницу журналистам в Ханое. - Назначение Джона Болтона [на пост помощника президента США по нацбезопасности] является внутренним делом США".

В четверг Трамп объявил в своем Twitter об отставке помощника по национальной безопасности Герберта Макмастера и о назначении на этот пост бывшего постпреда США при ООН Джона Болтона. Американский лидер сообщил, что "официальная передача дел" состоится 9 апреля.

Обозреватели полагают, что отставка одного из ключевых помощников президента станет лишь частью грядущих кадровых перестановок в администрации США, которые затронут и других должностных лиц высокого ранга.

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Персоны
Трамп, Дональд Макмастер, Герберт Лавров, Сергей Викторович
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