Лавров: Трамп, несмотря ни на что, нацелен на нормализацию отношений с РФ

ХАНОЙ, 23 марта. /ТАСС/. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров считает, что президент США Дональд Трамп, несмотря ни на что, нацелен на нормализацию отношений с Россией.

"Линия президента США Дональда Трампа, несмотря ни на что, направлена на нормализацию отношений с Россией и на налаживание взаимодействия в интересах всех, - сказал он в пятницу журналистам в Ханое. - Назначение Джона Болтона [на пост помощника президента США по нацбезопасности] является внутренним делом США".

В четверг Трамп объявил в своем Twitter об отставке помощника по национальной безопасности Герберта Макмастера и о назначении на этот пост бывшего постпреда США при ООН Джона Болтона. Американский лидер сообщил, что "официальная передача дел" состоится 9 апреля.

Обозреватели полагают, что отставка одного из ключевых помощников президента станет лишь частью грядущих кадровых перестановок в администрации США, которые затронут и других должностных лиц высокого ранга.