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ЦИК пригласит всех кандидатов в президенты для обсуждения корректировок законодательства

Политика
23 марта, 11:41 UTC+3

Председатель ЦИК Элла Памфилова заявила, что рассчитывает на востребованность идей, которые во время избирательной кампании высказывали кандидаты

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Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова

Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова

© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Центризбирком РФ пригласит всех кандидатов, принявших участие в состоявшихся 18 марта выборах президента, для обсуждения возможных корректировок избирательного законодательства. Об этом заявила в пятницу председатель ЦИК Элла Памфилова на заседании комиссии, посвященном итогам президентских выборов.

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"После окончания кампании мы хотели бы собрать всех кандидатов, которые участвовали в выборах, пригласить партии, которые их выдвигали, их доверенных лиц, независимых экспертов, политологов и обсудить (с учетом того, что уже есть рабочая группа по изменению законодательства), что необходимо делать, чтобы скорректировать наше законодательство так, чтобы оно отвечало нынешнему запросу общества", - сказала глава ЦИК.

Элла Памфилова также рассчитывает на востребованность ряда идей и подходов, которые во время президентской избирательной кампании высказывали кандидаты на пост главы государства, проигравшие выборы.

Выступая в пятницу на заседании Центризбиркома, где подводятся итоги президентских выборов 18 марта, Памфилова от лица ЦИК поблагодарила всех кандидатов, участвовавших в избирательной гонке. "Каждый [из них] продемонстрировал ярко выраженную индивидуальность, поделился с избирателями своими подходами, эксклюзивными, своеобразными о том, как обустраивать страну, нашел в той или иной степени своего избирателя", - отметила она, предположив, что участие в этой кампании будет "способствовать дальнейшей успешной реализации их политических замыслов".

"Надеюсь, что власть возьмет, с учетом того что избиратели поддержали, лучшие идеи, лучшие подходы, мысли со стороны оппозиции, [они] будут востребованы во благо нашего общества", - подчеркнула Памфилова.

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