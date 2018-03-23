ЦИК утвердил итоги выборов президента России

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Центризбирком России на заседании в пятницу утвердил итоги голосования на выборах президента РФ: на новый шестилетний срок избрался действующий глава государства Владимир Путин, победив на выборах с результатом 76,69% голосов.

Второе место занял кандидат от КПРФ Павел Грудинин, у него 11,77%. Таковы итоги выборов, содержащиеся в проекте постановления ЦИК, которое будет принято на заседании комиссии в пятницу.

Третий результат показал Владимир Жириновский (ЛДПР), получивший 5,65% голосов. Далее идут кандидат от партии "Гражданская инициатива" Ксения Собчак с 1,68%, глава федерального политкомитета партии "Яблоко" Григорий Явлинский (1,05%), кандидат от Партии роста, бизнес-омбудсмен Борис Титов (0,76%), лидер партии "Коммунисты России" Максим Сурайкин (0,68%), кандидат от партии "Российский общенародный союз" Сергей Бабурин (0,65%).

Результат Путина стал рекордным для него: за него проголосовали 56,43 млн человек. В 2000 году он получил 52,94% голосов, его поддержали 39,74 млн человек; в 2004 году он набрал 71,31%, за него проголосовали более 49,563 млн избирателей. На выборах в 2012 году Путина поддержали 45,602 млн россиян (63,60%). В 2018 году Путин участвовал в президентских выборах в четвертый раз.

После подведения итогов выборов ЦИК должен в течение трех дней официально опубликовать их. Кроме того, кандидаты на пост президента должны будут представить в ЦИК свои итоговые финансовые отчеты, которые также подлежат публикации.

Избранный президент вступает в должность по истечении шести лет со дня вступления в должность главы государства, избранного на предыдущих выборах. В 2012 году инаугурация Владимира Путина состоялась 7 мая.