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ЦИК утвердил итоги выборов президента России

Политика
23 марта, 11:28 UTC+3

Владимир Путин победил на выборах, набрав 76,69% голосов

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© Стоян Васев/ТАСС

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Центризбирком России на заседании в пятницу утвердил итоги голосования на выборах президента РФ: на новый шестилетний срок избрался действующий глава государства Владимир Путин, победив на выборах с результатом 76,69% голосов.

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Второе место занял кандидат от КПРФ Павел Грудинин, у него 11,77%. Таковы итоги выборов, содержащиеся в проекте постановления ЦИК, которое будет принято на заседании комиссии в пятницу.

Третий результат показал Владимир Жириновский (ЛДПР), получивший 5,65% голосов. Далее идут кандидат от партии "Гражданская инициатива" Ксения Собчак с 1,68%, глава федерального политкомитета партии "Яблоко" Григорий Явлинский (1,05%), кандидат от Партии роста, бизнес-омбудсмен Борис Титов (0,76%), лидер партии "Коммунисты России" Максим Сурайкин (0,68%), кандидат от партии "Российский общенародный союз" Сергей Бабурин (0,65%).

Результат Путина стал рекордным для него: за него проголосовали 56,43 млн человек. В 2000 году он получил 52,94% голосов, его поддержали 39,74 млн человек; в 2004 году он набрал 71,31%, за него проголосовали более 49,563 млн избирателей. На выборах в 2012 году Путина поддержали 45,602 млн россиян (63,60%). В 2018 году Путин участвовал в президентских выборах в четвертый раз.

После подведения итогов выборов ЦИК должен в течение трех дней официально опубликовать их. Кроме того, кандидаты на пост президента должны будут представить в ЦИК свои итоговые финансовые отчеты, которые также подлежат публикации.

Избранный президент вступает в должность по истечении шести лет со дня вступления в должность главы государства, избранного на предыдущих выборах. В 2012 году инаугурация Владимира Путина состоялась 7 мая.

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Персоны
Титов, Борис Юрьевич Бабурин, Сергей Николаевич Собчак, Ксения Анатольевна Грудинин, Павел Николаевич Путин, Владимир Владимирович Сурайкин, Максим Александрович Явлинский, Григорий Алексеевич Жириновский, Владимир Вольфович
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КПРФ ЛДПР "Яблоко" "Коммунисты России" Выборы президента РФ - 2018 Партия роста ("Правое дело")
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