Кремль сожалеет по поводу решения ЕС отозвать для консультаций посла из Москвы

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Кремль сожалеет, что ЕС решил отозвать из Москвы для консультаций своего посла Маркуса Эдерера.

"Что касается принятого решения [об отзыве посла], конечно же, мы сожалеем в этой связи, что опять, употребляя формулировку "с большой долей вероятности", принимаются такие решения и строятся суждения такого рода", - сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Нам не известно, какими именно данными апеллировала британская сторона, когда она обсуждала тему Скрипалей со своими коллегами по Евросоюзу, нам также не известно, с чем именно согласились главы государства Евросоюза, когда они говорили о своей поддержке Великобритании, потому что российская сторона, к сожалению, не имеет возможности получить хоть какую-то информацию от первоисточника по так называемому делу Скрипалей", - сказал представитель Кремля.

Пресс-секретарь президента не стал комментировать возможность отзыва дипломатов ряда стран ЕС из РФ или высылки российских дипломатов из этих государств, призвав дождаться конкретных шагов европейских политиков.

"Сначала нужно дождаться каких-то решений и понять на основании чего они принимались, с какими формулировками. А потом можно уже о чем-то говорить", - заявил он журналистам.

Таким образом он прокомментировал информацию некоторых СМИ о том, что ряд стран Евросоюза также хотят последовать примеру Лондона и рассматривают возможность отозвать своих дипломатов из России или выслать российских дипломатических работников.

У Кремля также нет никаких ожиданий от проходящего саммита Евросоюза, добавил Песков. "Мы не знаем, чего ожидать [от саммита ЕС], - сказал он журналистам. - Посмотрим, увидим".

Он добавил, что практических решений Москва ждет от саммитов объединений, в которых участвует Россия, в частности, Евразийского экономического союза и СНГ. "В ЕС Россия участия не принимает", - напомнил пресс-секретарь.

Представитель Кремля добавил, что администрации президента РФ ничего неизвестно о планах пяти европейских стран выслать российских дипломатов в связи с делом Скрипаля.

ЕС и дело Скрипаля

Ранее на встрече в Брюсселе лидеры государств и правительств Евросоюза приняли решение отозвать из Москвы для консультаций посла ЕС в России Маркуса Эдерера после инцидента с отравлением бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери, в котором Лондон обвиняет Россию.

Как рассказал ТАСС источник в Евросовете, ряд стран Евросоюза также намерен последовать примеру Великобритании и рассматривает возможность отозвать своих дипломатов из России или выслать российских дипломатических работников. По словам дипломата, "пока менее половины стран - членов ЕС готовы пойти на такие меры". В их числе Польша, Франция и три Прибалтийские республики, уточнил он.