Путин обратится к россиянам по итогам выборов президента РФ

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в пятницу в 13:00 мск выступит с телевизионным обращением к россиянам по итогам выборов главы российского государства, сообщил журналистам пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

"[Будут] объявлены официально результаты выборов президента ЦИКом и в этой связи сегодня в 13:00 по Москве президент России выступит с телевизионным обращением к гражданам страны", - сказал представитель Кремля.

По его словам, в пятницу Путин "во второй половине дня продолжит принимать по телефону поздравления и просто проводить телефонные разговоры с главами ряда государств". Кроме того, в рабочем графике главы государства "ряд обычных рутинных рабочих встреч".