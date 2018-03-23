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Путин обратится к россиянам по итогам выборов президента РФ

Политика
23 марта, 12:09 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, марта. /ТАСС

Ранее ЦИК официально сообщил, что Владимир Путин победил на выборах с результатом в 76,69% голосов

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МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в пятницу в 13:00 мск выступит с телевизионным обращением к россиянам по итогам выборов главы российского государства, сообщил журналистам пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

"[Будут] объявлены официально результаты выборов президента ЦИКом и в этой связи сегодня в 13:00 по Москве президент России выступит с телевизионным обращением к гражданам страны", - сказал представитель Кремля.

По его словам, в пятницу Путин "во второй половине дня продолжит принимать по телефону поздравления и просто проводить телефонные разговоры с главами ряда государств". Кроме того, в рабочем графике главы государства "ряд обычных рутинных рабочих встреч".

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