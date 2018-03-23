Песков: сроки возможного визита Путина в Судан пока не обсуждались

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Сроки возможного визита президента РФ Владимира Путина в Судан пока не обсуждались. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя состоявшийся в четверг телефонный разговор российского лидера с президентом Судана Омаром аль-Баширом.

"Нет, сроки визита не обсуждались [в разговоре]", - сказал представитель Кремля. Песков подтвердил, что суданский лидер озвучил приглашение президенту РФ посетить его страну и Путин сказал, что возможность такого визита и его сроки будут согласовываться по дипломатическим каналам.

Как сообщило в четверг суданское информационное агентство SUNA, президенты РФ и Судана обсудили в телефонном разговоре "пути развития двусторонних отношений до уровня стратегического партнерства". "Президент Омар аль-Башир поздравил Владимира Путина с победой на президентских выборах и пригласил его посетить Судан с тем, чтобы обсудить пути укрепления отношений", - сообщило агентство SUNA.

Глава президентской канцелярии Хатем Хасан Бахит сказал по итогам разговора лидеров РФ и Судана, что Омар аль-Башир "распорядился начать подготовку к визиту президента Путина и разработку совместных инвестиционных проектов, которые позволят вывести двусторонние отношения на уровень стратегического партнерства".