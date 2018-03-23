Высылаемые из Москвы британские дипломаты покидают Москву

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Высылаемые из Москвы британские дипломаты в эти минуты покидают территорию посольства, передает корреспондент ТАСС с места событий.

По информации ТАСС, 23 дипломата и члены их семей покинут российскую столицу в пятницу.

Несколько микроавтобусов выехали с территории посольства, отбывающих дипломатов вышли проводить их коллеги.

В британской дипмиссии не предоставляют никакой официальной информации по отъезду сотрудников.

4 марта бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочь Юлия подверглись в Солсбери, по версии британской стороны, воздействию нервно-паралитического вещества. Позднее Лондон выступил с утверждением о том, что это вещество якобы разрабатывалось в России, и на этом основании обвинил Москву в причастности к инциденту.

Российская сторона категорически отвергла все спекуляции на этот счет, указав, что программ разработки такого вещества ни в СССР, ни в России не существовало.

Не предъявив никаких доказательств, Лондон выслал из страны 23 российских дипломата и заявил о других антироссийских мерах, после чего Москва предприняла ответные шаги, выслав из РФ аналогичное количество сотрудников британского посольства, предписав закрыть генконсульство Великобритании в Санкт-Петербурге и прекратить деятельность Британского совета в РФ.