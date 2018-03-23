Итоги выборов президента отменены на 16 участках

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Результаты выборов президента РФ отменены на 16 участках, еще на семи они могут быть отменены. Об этом сообщила в пятницу глава ЦИК РФ Элла Памфилова на заседании комиссии, где подводятся итоги президентской избирательной кампании.

"Самостоятельно территориальными избирательными комиссиями были отменены итоги голосования на 14 участках, в судебном порядке по инициативе избирательных комиссий были отменены итоги еще на двух избирательных участках. Более того: еще у нас четыре избирательные комиссии подали по инициативе ЦИК и по собственной инициативе иски о признании недействительными итогов голосования еще на семи участках", - сказала она.

Памфилова отметила, что в целом нарушений на выборах было немного, причем нередко они были намеренно спровоцированы.

Также глава ЦИК проинформировала, что по решению суда, "несмотря на возможные провокации", были удалены три наблюдателя, а 12 наблюдателям и членам участковых комиссий с правом совещательного голоса были выписаны штрафы за помехи избиркомам.