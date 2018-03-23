Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 24.03:
$ 57.11
€ 70.43
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Итоги выборов президента отменены на 16 участках

Политика
23 марта, 12:24 UTC+3

По словам главы ЦИК Эллы Памфиловой, еще на семи участках их могут отменить

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Результаты выборов президента РФ отменены на 16 участках, еще на семи они могут быть отменены. Об этом сообщила в пятницу глава ЦИК РФ Элла Памфилова на заседании комиссии, где подводятся итоги президентской избирательной кампании.

"Самостоятельно территориальными избирательными комиссиями были отменены итоги голосования на 14 участках, в судебном порядке по инициативе избирательных комиссий были отменены итоги еще на двух избирательных участках. Более того: еще у нас четыре избирательные комиссии подали по инициативе ЦИК и по собственной инициативе иски о признании недействительными итогов голосования еще на семи участках", - сказала она.

Памфилова отметила, что в целом нарушений на выборах было немного, причем нередко они были намеренно спровоцированы.

Также глава ЦИК проинформировала, что по решению суда, "несмотря на возможные провокации", были удалены три наблюдателя, а 12 наблюдателям и членам участковых комиссий с правом совещательного голоса были выписаны штрафы за помехи избиркомам.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Выборы президента РФ - 2018
Персоны
Памфилова, Элла Александровна
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
WADA передало международным федерациям информацию о 60 допинговых нарушениях атлетами РФ
2
Южная Корея и "проклятие президентов"
3
ЦИК утвердил итоги выборов президента России
4
Источник: страны ЕС изучают возможность отзыва своих дипломатов из РФ из-за дела Скрипаля
5
Кого и зачем могут забрать на военные сборы
6
Фуркад понимает желание Шипулина завершить карьеру после нынешнего сезона
7
ЕС отзывает посла в России в связи с делом Скрипаля
Темы дня
Новости партнеров
Реклама