Глава МИД КНР посетит Россию 27-28 марта

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Глава МИД КНР Ван И посетит Россию с рабочим визитом 27-28 марта. Об этом сообщил в пятницу заместитель директора Департамента информации и печати российского дипведомства Артем Кожин.

"28 марта пройдут его переговоры с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым", - сказал дипломат.

По его словам, главы внешнеполитических ведомств "обменяются мнениями относительно состояния и перспектив дальнейшего развития российско-китайского стратегического партнерства". "Будут затронуты вопросы двустороннего сотрудничества в международных делах и наиболее актуальные региональные проблемы", - подчеркнул Кожин.