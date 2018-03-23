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Глава МИД КНР посетит Россию 27-28 марта

Политика
23 марта, 12:42 UTC+3

На 28 марта запланированы переговоры Ван И с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым

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МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Глава МИД КНР Ван И посетит Россию с рабочим визитом 27-28 марта. Об этом сообщил в пятницу заместитель директора Департамента информации и печати российского дипведомства Артем Кожин.

"28 марта пройдут его переговоры с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым", - сказал дипломат.

По его словам, главы внешнеполитических ведомств "обменяются мнениями относительно состояния и перспектив дальнейшего развития российско-китайского стратегического партнерства". "Будут затронуты вопросы двустороннего сотрудничества в международных делах и наиболее актуальные региональные проблемы", - подчеркнул Кожин.

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Ван И Лавров, Сергей Викторович
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