МИД РФ: турецкая армия остановила беспорядки в Африне

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Турецкая армия прекратила преступные действия незаконных вооруженных формирований в сирийском Африне, которые начались после того, как город покинули курдские формирования. Об этом заявил журналистам в пятницу заместитель директора Департамента информации и печати МИД РФ Артем Кожин.

"18 марта был занят город Африн. Командование курдских отрядов, осознавая свою ответственность за судьбу местных жителей, приняло решение уйти из города без боя. Вошедшие следом боевики сирийских незаконных бандформирований занялись грабежом населения, - сказал он. - Беспорядки удалось прекратить лишь через несколько дней благодаря решительным действиям турецкой армии, которая арестовала более сотни мародеров".

Генштаб ВС Турции объявил 20 января о начале операции "Оливковая ветвь" против курдских формирований из отрядов "Сил народной самообороны" (СНС) и партии "Демократический союз" в районе Африн, где проживают около 1,5 млн сирийских курдов. Эти организации Анкара считает террористическими. 18 марта Генштаб сообщил, что "Африн взят под контроль".