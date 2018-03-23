Москва решительно осуждает осквернение на Украине памятника Ватутину

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Россия решительно осуждает осквернение памятника герою Советского Союза Николаю Ватутину в украинском Бердычеве и требует от властей Украины прекратить потакать экстремистам. Об этом заявил в пятницу заместитель директора Департамента информации и печати МИД РФ Артем Кожин.

"В который раз призываем власти Украины предпринять необходимые меры по охране символов победы наших народов в ВОВ и прекратить политику потакания экстремистам",- сказал он.

Кожин назвал осквернение памятника герою "хулиганской вылазкой" и подчеркнул убежденность МИД в том, что миллионы украинских граждан не поддерживают эту и подобные "позорные акции" молодежи, которая "именует себя "патриотами".

Неизвестные 20 марта разрушили мемориальную доску на памятнике генералу Николаю Ватутину в Бердычеве Житомирской области Украины. По словам очевидцев, четверо молодых людей с молотками за несколько минут полностью разбили мемориальную доску, которая размещалась на постаменте. Возмутившимся прохожим они заявили, что таким образом продолжают декоммунизацию, объявленную в стране.

Николай Ватутин - Герой Советского Союза, генерал армии. Под его командованием 1-й Украинский фронт успешно провел киевскую наступательную операцию, в результате которой 6 ноября 1943 года столица Украины была освобождена от немецко-фашистских захватчиков. Генерал погиб от рук националистов УПА (Украинская повстанческая армия, запрещена в РФ), которые 29 февраля 1944 года в Ровенской области обстреляли из засады его машину.

Ситуация в Польше

Россия также возмущена начавшимся в Польше массовым сносом памятников советским воинам, отдавшим жизнь за освобождение республики от фашизма.

"Возмущены начавшимся в Польше массовым сносом памятников советским воинам, отдавшим жизнь за освобождение и спасение от уничтожения этой страны и ее народа в годы Второй мировой войны, - сказал дипломат. - Нам стало известно, что начат демонтаж или уже снесены мемориалы в польских городах Иновроцлав (Куявско-Поморское воеводство), Пулавы (Люблинское воеводство), Скерневице (Лодзинское воеводство), Стшегом (Нижнесилезское воеводство) и Хощно (Западно-Поморское воеводство). Налицо - вопиющее нарушение польской стороной двустороннего межправительственного соглашения о захоронениях и местах памяти жертв войн и репрессий от 22 февраля 1994 года, наглая демонстрация неуважительного отношения к истории совместной борьбы наших стран против нацистских захватчиков".

Кожин подчеркнул, что в действиях польских властей по сносу мемориальных комплексов циничная жажда наживы одержала верх над порядочностью и уважением международных договоров.

"Особый цинизм заключается в том, что причиной подобной спешки являются сугубо финансовые вопросы, - отметил замглавы ДИП МИД РФ. - Пресловутый польский закон о декоммунизации, предписывающий ликвидацию всех мемориальных и культурно-исторических объектов, которые по идеологическим причинам не устраивают современное руководство Польши, предусматривает денежную компенсацию из бюджета польского государства тем, кто в установленный срок, то есть до 31 марта текущего года, ликвидирует историко-мемориальное наследие. С болью констатируем, что эти соображения берут верх над человеческой порядочностью, данью памяти и международными обязательствами страны".

Ситуация в Литве

Россия также считает возможным предпринять ответные шаги в случае сноса Литвой памятников воинам Красной армии и Русской императорской.

"В принципиальном плане в случае кощунственных действий в отношении российских мемориальных объектов в Литве считаем вполне возможными ответные шаги с нашей стороны, в частности касающиеся мемориальной деятельности литовской стороны на территории Российской Федерации", - сказал дипломат.

Дипломат отметил, что в силу отсутствия судебного решения памятники могут все же не снести. "Судебное разбирательство в отношении надгробий, установленных на могилах воинов Красной, а также Русской императорской армии на Антакальнисском кладбище продолжается до сих пор, окончательное решение пока еще не вынесено, - сказал Кожин. - Поэтому литовская Ассоциация военной истории "Забытые солдаты" все же рассчитывает не допустить сноса упомянутых памятников".