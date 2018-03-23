Обращение Владимира Путина к россиянам по итогам выборов

ТАСС/kremlin.ru

Уважаемые граждане России! Дорогие друзья!

Сегодня Центральная избирательная комиссия объявила окончательные результаты выборов президента России. В них приняли участие более 67% избирателей, свыше 73 млн граждан. За действующего главу государства проголосовали свыше 56 млн граждан, более 76% избирателей. Это самый высокий уровень поддержки в истории нашей страны.

18 марта, сразу после объявления первых результатов, я выступил на митинге на Манежной площади и своем избирательном штабе. Поблагодарил своих сторонников, всех, кто участвовал в выборах. В эту ночь это было своевременно и необходимо.

Однако, учитывая масштабную, беспрецедентную поддержку, которую вы мне оказали, считаю, что только слов благодарности, сказанных в центре Москвы, недостаточно. Я чувствую внутреннюю потребность обратиться напрямую к вам, к тем, кто поддержал мою кандидатуру по всей стране, ко всем гражданам России.

Считаю, что такая мощная гражданская активность, ваша ответственность, консолидация чрезвычайно важны. Особенно в нынешних условиях, в ситуации непростых внутренних и внешних вызовов, с которыми мы сталкиваемся.

Хорошо знаю и о наших проблемах. Вы, граждане России, справедливо говорите о снижении доходов, о недостатках в здравоохранении, ЖКХ, других сферах. Вижу в вашем высоком доверии прежде всего надежды на изменения к лучшему. Рассчитываю, что такая оценка, связана и с той работой, которая уже сделана. С теми позитивными результатами, которые мы уже достигли вместе в предыдущие годы.

Но этого, конечно недостаточно. Нам необходим настоящий прорыв! И в вашем активном участии в выборах, в вашей поддержке, вижу готовность к такой работе, к таким переменам.

Понимаю свою колоссальную ответственность перед гражданами России, перед страной! Все, о чем я говорил в избирательной кампании, должно быть сделано.

Конечно, хочется, чтобы те проблемы, которые ставили граждане, были решены как можно быстрее. Мы будем к этому стремиться! Но абсолютно безответственно было бы обещать сделать все это немедленно, прямо сейчас, все изменить в одночасье. Это было бы красивым показным жестом, рассчитанным на краткосрочный сиюминутный эффект, а нам нужны последовательные, глубокие перемены, продуманные шаги, которые будут приносить устойчивый позитивный эффект и сегодня, и в перспективе.

Мы будем создавать новые рабочие места и наращивать эффективность нашей экономики, повышать реальные доходы граждан и снижать уровень бедности. Развивать инфраструктуру и соцсферу: образование, здравоохранение, решать экологические и жилищные проблемы, обновлять, благоустраивать наши города и поселки. И все это на базе мощного технологического рывка, который нам предстоит совершить.

Об этих задачах я говорил в послании. По сути это четкий, конкретный подробный план наших общих действий. Уверен, что он реалистичный, правильный и обоснованный. При этом хочу подчеркнуть: все предстоящие решения, даже самые сложные, будут продиктованы только одним - необходимостью преодолеть еще имеющееся в некоторых сферах отставание, обеспечить динамичное развитие страны и новое качество жизни людей, дать ответ на исторические вызовы, с которыми мы сталкиваемся.

И главное, любое из этих решений в конечном итоге будет приниматься исключительно в интересах нашей страны, наших граждан, ради наших детей и будущих поколений. Мы будем действовать открыто, обсуждать с людьми все наши ключевые решения, объяснять, почему поступаем именно так, а не иначе, каких целей хотим достичь.

Подчеркну, наша повестка развития носит консолидирующий характер, общенациональный характер, и должна объединить всех. Хотел бы обратиться ко всем общественным политическим силам страны.

Понимаю, что логика политической конкуренции заключается в том, что действующую власть критикуют: и слева, и справа, всегда! Да, критика, споры, дискуссии необходимы, важны. Но в них не должно быть места безответственному популизму. Главным ориентиром для всех, тем более сегодня, должны служить национальные интересы и благополучие людей. Это - основа для нашей консолидации и совместной работы.

Обращаюсь к тем гражданам, которые голосовали за других кандидатов. С уважением отношусь к вашей позиции, к вашему выбору. Политические предпочтения не должны разделять нас! Мы все патриоты своей страны. У нас одна общая забота - судьба России, ее процветание. Наше единство, ответственность, общее понимание целей, устремление миллионов людей мы должны воплотить в развитие России, в мощное движение вперед.

Еще раз спасибо за поддержку и доверие. Уверен, вместе мы обязательно добьемся успехов.