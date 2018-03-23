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МИД РФ: полеты авиации НАТО вблизи российских границ провоцируют опасные инциденты

Политика
23 марта, 13:29 UTC+3 МОСКВА 23, марта. /ТАСС

Отмечается, что Россия со своей стороны многое сделала для снижения напряженности в регионе

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МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Россия обеспокоена участившимися полетами авиации НАТО вблизи российских границ без включенных транспондеров, что провоцирует возможность опасных инцидентов. Об этом заявил в пятницу на брифинге заместитель директора Департамента информации и печати МИД РФ Артем Кожин.

"Продолжает вызывать озабоченность возрастающая активность полетов военной авиации стран - членов НАТО, а также Швеции и Финляндии вблизи наших границ в регионе Балтийского моря, - указал он. - При этом две трети госавиации натовских стран, Финляндии и Швеции в сентябре - ноябре 2017 года выполнены без включенных транспондеров. Данные действия провоцируют возможность опасных инцидентов с далеко идущими последствиями".

Дипломат подчеркнул, что Россия со своей стороны многое сделала для снижения напряженности в регионе. "В рамках действовавшей под эгидой ИКАО рабочей группы экспертов по военно-гражданскому сотрудничеству в 2017 году был согласован внетрассовый маршрут для российской военной авиации из Санкт-Петербурга в Калининград и обратно, - обратил внимание он. - В соответствии с принятыми на добровольной основе Министерством обороны России мерами по обеспечению авиабезопасности, перелеты осуществляются с включенными транспондерами, согласно заблаговременно предоставленным полетным планам".

"К сожалению, не видим ответных шагов со стороны стран - членов НАТО, - констатировал Кожин. - Несмотря на данные ранее обещания, не видим желания у альянса перейти к экспертному обсуждению данной темы в формате Совета Россия - НАТО".

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