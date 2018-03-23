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Путин 26 марта обсудит с эмиром Катара двустороннее и международное взаимодействие

Политика
23 марта, 15:11 UTC+3

Предыдущий визит монарха в Москву состоялся в январе 2016 года

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МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин 26 марта проведет переговоры в Москве с эмиром Катара Тамимом Бен Хамадом Аль Тани, который будет находиться в России с рабочим визитом. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

"В ходе переговоров на высшем уровне запланировано обсуждение вопросов дальнейшего наращивания российско-катарского взаимодействия в торгово-экономической и гуманитарной сферах, а также актуальных тем международной и региональной повестки дня", - отметили в Кремле.

Предыдущий визит эмира Катара в Москву состоялся в январе 2016 года. Монарх встретился с президентом России Владимиром Путиным. Стороны договорились сотрудничать в вопросах по обеспечению стабильности на рынках энергоносителей, а также при подготовке чемпионатов мира по футболу в 2018 году в России и в 2022 году - в Катаре.

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Персоны
Путин, Владимир Владимирович Тани, Тамим бен Хамад, Аль , шейх
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