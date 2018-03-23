Путин 26 марта обсудит с эмиром Катара двустороннее и международное взаимодействие

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин 26 марта проведет переговоры в Москве с эмиром Катара Тамимом Бен Хамадом Аль Тани, который будет находиться в России с рабочим визитом. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

"В ходе переговоров на высшем уровне запланировано обсуждение вопросов дальнейшего наращивания российско-катарского взаимодействия в торгово-экономической и гуманитарной сферах, а также актуальных тем международной и региональной повестки дня", - отметили в Кремле.

Предыдущий визит эмира Катара в Москву состоялся в январе 2016 года. Монарх встретился с президентом России Владимиром Путиным. Стороны договорились сотрудничать в вопросах по обеспечению стабильности на рынках энергоносителей, а также при подготовке чемпионатов мира по футболу в 2018 году в России и в 2022 году - в Катаре.