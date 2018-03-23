В штабе Собчак довольны ее результатом на президентских выборах

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Политтехнолог Виталий Шкляров, работавший в штабе Ксении Собчак на выборах президента РФ, доволен ее участием в кампании.

"Я более чем доволен, для пяти месяцев в политике (Собчак заявила о намерении принять участие в выборах 18 октября прошлого года - прим. ТАСС) в принципе неплохо", - заявил ТАСС Шкляров, в прошлом участвовавший в предвыборных кампаниях демократов Барака Обамы и Берни Сандерса в США.

На выборах, официальные итоги которых ЦИК РФ утвердил в пятницу, Собчак, баллотировавшаяся на выборах главы государства в качестве кандидата от партии "Гражданская инициатива", получила 1,68% (более 1,2 млн голосов), заняв четвертое место. "Четвертое место по стране, четвертое место в Москве, третье в Питере - сильная история, за границей практически везде второе место у Ксении Анатольевны", - обратил внимание Шкляров.

По его словам, команда Собчак изначально собиралась "строить [партийную] платформу и играть вдолгую", и "с этой точки зрения нет разницы, какой [сейчас] процент". "Для человека, который хочет когда-нибудь выиграть на Олимпиаде (неважно, сегодня, завтра или через 10 лет), важно участие, поэтому здесь, безусловно, дебют удачный", - резюмировал он.

15 марта экс-депутат Госдумы Дмитрий Гудков и Собчак объявили о намерении создать "Партию перемен" на базе партии "Гражданская инициатива", выдвинувшей Собчак кандидатом в президенты РФ. По убеждению Шклярова, итоги прошедших выборов "абсолютно не изменили" этих планов, в реальность которых поначалу многие не верили, а наоборот - лишь упрочили их. "Теперь мы доказали, а она и дальше будет доказывать", - сказал собеседник о Собчак.