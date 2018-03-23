Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 24.03:
$ 57.11
€ 70.43
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В штабе Собчак довольны ее результатом на президентских выборах

Политика
23 марта, 15:34 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, марта. /ТАСС

По данным ЦИК РФ, кандидат получила 1,68% (более 1,2 млн) голосов, заняв четвертое место

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Политтехнолог Виталий Шкляров, работавший в штабе Ксении Собчак на выборах президента РФ, доволен ее участием в кампании.

"Я более чем доволен, для пяти месяцев в политике (Собчак заявила о намерении принять участие в выборах 18 октября прошлого года - прим. ТАСС) в принципе неплохо", - заявил ТАСС Шкляров, в прошлом участвовавший в предвыборных кампаниях демократов Барака Обамы и Берни Сандерса в США.

На выборах, официальные итоги которых ЦИК РФ утвердил в пятницу, Собчак, баллотировавшаяся на выборах главы государства в качестве кандидата от партии "Гражданская инициатива", получила 1,68% (более 1,2 млн голосов), заняв четвертое место. "Четвертое место по стране, четвертое место в Москве, третье в Питере - сильная история, за границей практически везде второе место у Ксении Анатольевны", - обратил внимание Шкляров.

По его словам, команда Собчак изначально собиралась "строить [партийную] платформу и играть вдолгую", и "с этой точки зрения нет разницы, какой [сейчас] процент". "Для человека, который хочет когда-нибудь выиграть на Олимпиаде (неважно, сегодня, завтра или через 10 лет), важно участие, поэтому здесь, безусловно, дебют удачный", - резюмировал он.

15 марта экс-депутат Госдумы Дмитрий Гудков и Собчак объявили о намерении создать "Партию перемен" на базе партии "Гражданская инициатива", выдвинувшей Собчак кандидатом в президенты РФ. По убеждению Шклярова, итоги прошедших выборов "абсолютно не изменили" этих планов, в реальность которых поначалу многие не верили, а наоборот - лишь упрочили их. "Теперь мы доказали, а она и дальше будет доказывать", - сказал собеседник о Собчак.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Выборы президента РФ - 2018
Персоны
Обама, Барак Сандерс, Берни Собчак, Ксения Анатольевна
Страны
США Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Южная Корея и "проклятие президентов"
2
WADA передало международным федерациям информацию о 60 допинговых нарушениях атлетами РФ
3
Теракт на юге Франции. Онлайн
4
Любовь Успенская подаст в суд на сотрудников "Аэрофлота", отказавших ей в перелете
5
Скорая помощь сбила несколько человек на пешеходном переходе на юге Москвы
6
Рубль нейтрально отреагировал на решение ЦБ снизить ключевую ставку
7
Фуркад понимает желание Шипулина завершить карьеру после нынешнего сезона
Темы дня
Новости партнеров
Реклама