В Госдуму внесен законопроект об общественном наблюдении за выборами всех уровней

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Проект закона об общественном наблюдении за выборами всех уровней внесен в Госдуму. Об этом журналистам в пятницу сообщил один из авторов документа, глава комитета нижней палаты по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

"В Государственную думу внесен проект федерального закона "О внесении изменений в федеральный закон "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ", предлагающий установить возможность общественного наблюдения за выборами всех уровней", - сказал он.

Соавтором законопроекта выступил также глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

Инициативой предлагается расширить полномочия Общественной палаты РФ и региональных общественных палат "в части назначения наблюдателей в избирательные комиссии при проведении выборов в органы госвласти субъектов РФ и органы местного самоуправления". "Появляется возможность эти правовые нормы закрепить в региональном законодательстве, а общественные палаты субъектов РФ вправе назначать наблюдателей в избирательные комиссии, расположенные на территории соответствующего региона", - добавил Крашенинников.

Он напомнил, что, согласно ранее принятым изменениям, при проведении выборов президента РФ были расширены возможности общественного наблюдения. В частности, право направлять наблюдателей в избирательные комиссии получила Общественная палата РФ и общественные палаты субъектов Федерации в соответствующих регионах. "По предварительным данным Общественной палаты, на выборах президента России 18 марта 2018 года работали 156 тыс. наблюдателей, из которых более 146 тыс. подготовили общественные палаты. Все они способствовали максимальной открытости выборного процесса и обеспечивали соблюдение конституционных прав граждан страны", - отметил депутат.

Он заявил, что практика привлечения общественных наблюдателей важна как для государства, так и для самих наблюдателей, так как они могли видеть, как работает закон на практике. "Положительный опыт применения общественного наблюдения показывает, что целесообразно распространить его на все уровни выборов. Чем чище выборы, тем они легитимнее", - заключил Крашенинников.