Чижов заявил, что его никто не вызывал для консультаций по делу Скрипаля

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Постпреда РФ при ЕС Владимира Чижова не вызывали для консультаций по делу Скрипаля. Об этом он сообщил в эфире телеканала "Россия 24".

"На данный момент никто для консультаций никуда не звал", - сказал посол.

Ранее на встрече в Брюсселе лидеры государств и правительств Евросоюза приняли решение отозвать из Москвы для консультаций посла ЕС в России Маркуса Эдерера после инцидента с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери. Как рассказал ТАСС источник в Евросовете, ряд стран Евросоюза также намерен последовать примеру Великобритании и рассматривает возможность отозвать своих дипломатов из России или выслать российских дипломатических работников. По словам собеседника агентства, "пока менее половины стран-членов ЕС готовы пойти на такие меры". В их числе Польша, Франция и три Прибалтийские республики, уточнил он.

По словам Чижова, отзыв посла ЕС из России - это обычный дипломатический прием.

"Это обычный дипломатический прием, дающий политический сигнал", - заявил постпред. Он добавил, что срок, на который посол будет отозван в Брюссель для консультаций, пока неизвестен.

"Международная практика говорит, что иногда они длятся неделю, иногда месяц-два. Но это в любом случае временные события", - подчеркнул он.

Постпред РФ при ЕС Владимир Чижов также назвал инцидент с отравлением Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери искусственным сюжетом, преследующим конкретные цели.

"Тот конкретный химический инцидент в городе Солсбери, <...> сугубо искусственный сюжет, я думаю, что он преследует конкретные цели", - отметил дипломат, добавив, что пострадавших от отравления можно искренне пожалеть.

Также Чижов указал на то, что информационная волна вокруг этого инцидента в британских СМИ идет на спад. "Если посмотреть то, о чем пекутся британские газеты сегодняшние, - это уже в большей степени американские тарифы", - пояснил постпред РФ.

4 марта Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочь Юлия подверглись в Солсбери, по версии британской стороны, воздействию нервно-паралитического вещества. Позднее Лондон выступил с утверждением о том, что это вещество якобы разрабатывалось в России, и на этом основании обвинил Москву в причастности к инциденту. Российская сторона категорически отвергла все спекуляции на этот счет, указав, что программ разработки такого вещества ни в СССР, ни в России не существовало. Не предъявив никаких доказательств, Лондон выслал из страны 23 российских дипломата и заявил о других антироссийских мерах, после чего Москва предприняла ответные шаги, выслав из РФ аналогичное количество сотрудников британского посольства, предписав закрыть генконсульство Великобритании в Санкт-Петербурге и прекратить деятельность Британского совета в РФ.