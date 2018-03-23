Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 24.03:
$ 57.11
€ 70.43
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Чижов заявил, что его никто не вызывал для консультаций по делу Скрипаля

Политика
23 марта, 18:18 UTC+3

По словам постпреда РФ при ЕС, отзыв посла Евросоюза из России - это обычный дипломатический прием

Поделиться
Материал из 1 страницы
Постпред РФ при ЕС Владимир Чижов

Постпред РФ при ЕС Владимир Чижов

© Григорий Сысоев/ТАСС

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Постпреда РФ при ЕС Владимира Чижова не вызывали для консультаций по делу Скрипаля. Об этом он сообщил в эфире телеканала "Россия 24".

"На данный момент никто для консультаций никуда не звал", - сказал посол.

Смотрите также

Какие санкции грозят России по делу Скрипаля

Ранее на встрече в Брюсселе лидеры государств и правительств Евросоюза приняли решение отозвать из Москвы для консультаций посла ЕС в России Маркуса Эдерера после инцидента с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери. Как рассказал ТАСС источник в Евросовете, ряд стран Евросоюза также намерен последовать примеру Великобритании и рассматривает возможность отозвать своих дипломатов из России или выслать российских дипломатических работников. По словам собеседника агентства, "пока менее половины стран-членов ЕС готовы пойти на такие меры". В их числе Польша, Франция и три Прибалтийские республики, уточнил он.

По словам Чижова, отзыв посла ЕС из России - это обычный дипломатический прием. 

"Это обычный дипломатический прием, дающий политический сигнал", - заявил постпред. Он добавил, что срок, на который посол будет отозван в Брюссель для консультаций, пока неизвестен.

"Международная практика говорит, что иногда они длятся неделю, иногда месяц-два. Но это в любом случае временные события", - подчеркнул он.

Постпред РФ при ЕС Владимир Чижов также назвал инцидент с отравлением Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери искусственным сюжетом, преследующим конкретные цели. 

"Тот конкретный химический инцидент в городе Солсбери, <...> сугубо искусственный сюжет, я думаю, что он преследует конкретные цели", - отметил дипломат, добавив, что пострадавших от отравления можно искренне пожалеть.

Также Чижов указал на то, что информационная волна вокруг этого инцидента в британских СМИ идет на спад. "Если посмотреть то, о чем пекутся британские газеты сегодняшние, - это уже в большей степени американские тарифы", - пояснил постпред РФ.

4 марта Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочь Юлия подверглись в Солсбери, по версии британской стороны, воздействию нервно-паралитического вещества. Позднее Лондон выступил с утверждением о том, что это вещество якобы разрабатывалось в России, и на этом основании обвинил Москву в причастности к инциденту. Российская сторона категорически отвергла все спекуляции на этот счет, указав, что программ разработки такого вещества ни в СССР, ни в России не существовало. Не предъявив никаких доказательств, Лондон выслал из страны 23 российских дипломата и заявил о других антироссийских мерах, после чего Москва предприняла ответные шаги, выслав из РФ аналогичное количество сотрудников британского посольства, предписав закрыть генконсульство Великобритании в Санкт-Петербурге и прекратить деятельность Британского совета в РФ.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Эдерер, Маркус Чижов, Владимир Алексеевич Скрипаль, Сергей Викторович
Темы
Дело Сергея Скрипаля
Страны
Польша Россия Франция Великобритания
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Суд Киева постановил оставить Савченко под стражей до 20 мая
2
Совет директоров "Газпрома" утвердил членом правления Михаила Путина
3
WADA передало международным федерациям информацию о 60 допинговых нарушениях атлетами РФ
4
Любовь Успенская подаст в суд на сотрудников "Аэрофлота", отказавших ей в перелете
5
ФРГ и Франция считают, что помимо отзыва посла ЕС нужны новые меры против РФ
6
Южная Корея и "проклятие президентов"
7
МХТ им. Чехова объявил экстренный сбор труппы
Темы дня
Новости партнеров
Реклама