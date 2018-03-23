Россия и ЮАР готовы к развитию сотрудничества в русле стратегического партнерства

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Россия и ЮАР готовы активно развивать двустороннее сотрудничество в русле стратегического партнерства. Эту готовность выразили в телефонном разговоре лидеры двух стран Владимир Путин и Сирил Рамафа. Разговор состоялся по инициативе южноафриканской стороны, сообщила в пятницу пресс-служба Кремля.

"Глава ЮАР поздравил Владимира Путина с победой на президентских выборах. Высказана взаимная готовность активно развивать двустороннее сотрудничество в русле стратегического партнерства", - указывает Кремль.

Главы двух государств затронули вопросы, связанные с председательством ЮАР в объединении БРИКС в 2018 году. "С российской стороны поддержаны приоритеты председательства и проводимая работа по подготовке саммита БРИКС в Йоханнесбурге 25-27 июля с.г.", - сообщает Кремль.