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Россия и ЮАР готовы к развитию сотрудничества в русле стратегического партнерства

Политика
23 марта, 18:27 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, марта. /ТАСС

В пресс-службе Кремля также сообщили, что глава ЮАР поздравил Владимира Путина с победой на президентских выборах

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МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Россия и ЮАР готовы активно развивать двустороннее сотрудничество в русле стратегического партнерства. Эту готовность выразили в телефонном разговоре лидеры двух стран Владимир Путин и Сирил Рамафа. Разговор состоялся по инициативе южноафриканской стороны, сообщила в пятницу пресс-служба Кремля.

"Глава ЮАР поздравил Владимира Путина с победой на президентских выборах. Высказана взаимная готовность активно развивать двустороннее сотрудничество в русле стратегического партнерства", - указывает Кремль.

Главы двух государств затронули вопросы, связанные с председательством ЮАР в объединении БРИКС в 2018 году. "С российской стороны поддержаны приоритеты председательства и проводимая работа по подготовке саммита БРИКС в Йоханнесбурге 25-27 июля с.г.", - сообщает Кремль.

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