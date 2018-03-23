МИД РФ провел отдельный брифинг по делу Скрипалей для послов стран ОДКБ

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. МИД РФ провел в пятницу отдельный брифинг для послов государств-участников ОДКБ по делу об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Об этом сообщили в российском дипведомстве.

В среду аналогичный брифинг был организован российским внешнеполитическим ведомством для послов всех зарубежных государств в Москве.

"23 марта директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями Владимир Ермаков провел брифинг для послов государств-участников ОДКБ для разъяснения российской позиции в связи с голословными обвинениями Великобритании в отравлении двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери в городе Солсбери 4 марта, - отметили в министерстве. - Отведены провокационные заходы, упорно распространяемые Лондоном на различных международных площадках и в СМИ".

Ермаков подтвердил, что Россия "никоим образом не причастна и в принципе не может иметь никакого отношения к инциденту в Солсбери". "Нервно-паралитический газ под кодовым западным названием "Новичок" в Российской Федерации никогда не производился", - подчеркнули в МИД РФ.

В Москве выразили серьезную обеспокоенность тем, что на территории Великобритании на российскую гражданку Юлию Скрипаль было совершено покушение на умышленное убийство. "По этому факту Следственный комитет Российской Федерации возбудил 18 марта уголовное дело, - говорится в сообщении. - Указано, что британская сторона нарушает не только нормы гуманитарного права, но и Венскую конвенцию о консульских сношениях 1963 года. Российским представителям отказано в доступе к Юлии Скрипаль, чтобы оказать ей необходимую помощь".

"Российская позиция в целом нашла понимание у партнеров по ОДКБ, - отметили в министерстве. - Участники встречи пришли к мнению о необходимости продолжения тесных контактов по "делу Скрипалей".

Дело Скрипалей

4 марта Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочь Юлия подверглись в Солсбери, по версии британской стороны, воздействию нервно-паралитического вещества.

Позднее Лондон выступил с утверждением о том, что это вещество якобы разрабатывалось в России, и на этом основании обвинил Москву в причастности к инциденту. Российская сторона категорически отвергла все спекуляции на этот счет, указав, что программ разработки такого вещества ни в СССР, ни в России не существовало.

Не предъявив никаких доказательств, Лондон выслал из страны 23 российских дипломата и заявил о других антироссийских мерах, после чего Москва предприняла ответные шаги, выслав из РФ аналогичное количество сотрудников британского посольства, предписав закрыть генконсульство Великобритании в Санкт-Петербурге и прекратить деятельность Британского совета в РФ.