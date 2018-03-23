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РФ призвала добиваться от США и союзников раскрытия преступлений в ходе "войны с террором"

Политика
23 марта, 20:34 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, марта. /ТАСС

В Москве также разочарованы позицией проголосовавших против резолюции "Целостность судебной системы" делегаций США и Грузии, а также ряда государств-членов Евросоюза, воздержавшихся при голосовании

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МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Россия призывает добиваться от США, Великобритании и других участников "глобальной антитеррористической коалиции" раскрытия информации о совершенных ими в ходе "войны с террором" нарушениях прав человека и привлечения к ответственности виновных. Об этом говорится в распространенном в пятницу комментарии МИД РФ в связи с принятием Советом ООН по правам человека резолюции "Целостность судебной системы".

"Призываем международное сообщество, неправительственные правозащитные организации, специальные процедуры Совета ООН по правам человека и Верховного комиссара ООН по правам человека добиваться от США, Великобритании и других участников "глобальной антитеррористической коалиции" раскрытия всей информации о совершенных ими и их союзниками в ходе "войны с террором" нарушениях прав человека, проведения объективного и беспристрастного расследования всех инцидентов и привлечения к ответственности виновных", - подчеркнули в дипведомстве.

Там напомнили, что в четверг Совет ООН по правам человека в ходе своей 37-й сессии голосованием принял резолюцию "Целостность судебной системы", проект которой был внесен российской делегацией. Соавторами документа стали Белоруссия, Боливия, Бразилия, Венесуэла, Казахстан, Киргизия, Китай, Куба, ОАЭ, Сирия, Таджикистан и Эфиопия.

В резолюции "содержится призыв к государствам, в которых имеются военные суды или трибуналы по расследованию уголовных дел, обеспечить, чтобы эти органы были неотъемлемой частью национальной судебной системы и применяли принципы судопроизводства, закрепленные на международном уровне в качестве гарантий справедливого правосудия". Как пояснили в дипведомстве, документ призывает государства незамедлительно закрыть секретные пенитенциарные учреждения, а также призывает "к безотлагательному независимому и беспристрастному расследованию всех случаев так называемых чрезвычайных выдач, секретного содержания под стражей, пыток и жестокого обращения, в том числе под предлогом борьбы с терроризмом". Кроме того, в резолюции "акцентируется необходимость привлечения к ответственности всех лиц, причастных к санкционированию или осуществлению этих преступлений, включая тех, кто занимал или занимает высшие государственные должности".

Как подчеркнули в МИД, отступления от этих критериев ведут к серьезным и системным нарушениям прав человека. "Яркий тому пример - тюрьма на военной базе США в Гуантанамо, где к содержащимся без суда и следствия заключенным регулярно применялись и продолжают применяться пытки, - констатировали во внешнеполитическом ведомстве. - В этой связи глубокую озабоченность вызывает недавнее решение администрации в Вашингтоне отказаться от ранее выраженного намерения ликвидировать эту тюрьму".

В Москве также выразили разочарование позицией проголосовавших против резолюции делегаций США и Грузии, а также ряда государств-членов Евросоюза, воздержавшихся при голосовании. "Такое демонстративное пренебрежение принципами справедливого правосудия и, главное, гуманизма свидетельствует об истинном отношении этих стран к поощрению и защите прав человека в мире", - убеждены в МИД РФ.

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