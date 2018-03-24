Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 24.03:
$ 57.11
€ 70.43
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Постпред РФ при ЕС выразил надежду на сохранение тесного сотрудничества России и Евросоюза

Политика
24 марта, 8:21 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 24, марта. /ТАСС

По мнению Владимира Чижова, "обстановка слишком искусственно нагнетается"

Поделиться
Материал из 1 страницы
Постоянный представитель РФ при ЕС Владимир Чижов

Постоянный представитель РФ при ЕС Владимир Чижов

© Руслан Шамуков/ТАСС

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Постоянный представитель РФ при ЕС Владимир Чижов выразил надежду на сохранение "тесного сотрудничества" между Россией и европейскими институтами, несмотря на ущерб, нанесенный двусторонним отношениям РФ и Великобритании скандалом вокруг "дела Скрипаля".

Смотрите также
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в Солсбери

Мировая реакция на конфликт России и Великобритании вокруг дела Скрипаля

"Боюсь, что, к сожалению, сохранение единой позиции 28 стран - членов Европейского союза стало самоцелью, а ведь этим делу не поможешь. Безусловно, отношениям, особенно российско-британским, нанесен значительный ущерб, но надеюсь, что у членов ЕС и европейских институтов хватит здравого смысла сохранить тесное сотрудничество с Россией", - сказал Чижов в субботу в интервью телеканалу Euronews.

По мнению дипломата, "обстановка слишком искусственно нагнетается, но это дело времени".

В пятницу, 23 марта, Европейский союз принял решение об отзыве своего посла из Москвы. Это первый подобный случай за всю историю отношений между ЕС и Россией. Решение было принято "в качестве политического знака солидарности с Лондоном" после инцидента с отравлением экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля, осужденного в РФ за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочери Юлии.

12 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что к отравлению с высокой долей вероятности причастна Россия. Российская сторона отвергла обвинения.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Мэй, Тереза Чижов, Владимир Алексеевич Скрипаль, Сергей Викторович
Темы
Дело Сергея Скрипаля
Страны
Россия Великобритания
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Тренер: фигуристка Загитова не справилась с нервами в произвольной программе ЧМ
2
Южная Корея и "проклятие президентов"
3
Авторы De Andere Krant в Нидерландах выступили против создания негативного образа РФ
4
Times: около 20 европейских стран готовятся к высылке российских дипломатов
5
Недостроенную 220-метровую телебашню демонтировали в Екатеринбурге
6
"Ворвалась как смерч": Алина Загитова на пороге исторического достижения
7
Васильев: фигуристка Загитова на ЧМ оказалась не готова к тому, что может ошибаться
Темы дня
Новости партнеров
Реклама