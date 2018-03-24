Песков назвал "полной чушью" версию о вербовке Савченко российскими спецслужбами

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Версия, согласно которой депутат Верховной рады Надежда Савченко была завербована российскими спецслужбами в тюрьме на территории РФ, является "полной чушью". Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью телеканалу "Мир 24".

"Это, наверное, версия британцев, они любят озвучивать такие версии. Естественно, это полная чушь. Савченко - это глубоко внутреннее дело Украины", - сказал он.

Песков также поинтересовался, будет ли принято "какое-то заявление европейских лидеров с требованием к Киеву дать свободу Савченко".

Верховная рада 22 марта удовлетворила представление генерального прокурора и сняла депутатскую неприкосновенность с Савченко, дав согласие на ее задержание. Сразу после этого ее доставили в следственный изолятор. В пятницу суд в Киеве рассмотрел ее дело и постановил арестовать Савченко до 20 мая без права освобождения под залог. Депутату инкриминируют подготовку государственного переворота и терактов на Украине.