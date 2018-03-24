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Генштаб РФ: враги Сирии ведут против нее скрытые действия без прямого конфликта

Политика
24 марта, 11:58 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 24, марта. /ТАСС

Кроме того, отмечается, что в мире в целом "возрастает пространственный размах, повышается напряженность и динамичность" военных действий

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МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Противники Сирии ведут против нее скрытые действия, не втягиваясь в прямой военный конфликт, заявил начальник российского Генерального штаба Валерий Герасимов на конференции в Военной академии Генштаба.

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"Сегодня отдельными военными специалистами как прообраз "войны нового поколения" трактуется военный конфликт в Сирии. Его главная особенность заключается в том, что государства - противники Сирии ведут против нее скрытые, безуликовые действия, не втягиваясь в прямой военный конфликт", - сказал Герасимов.

Все незаконные вооруженные формирования в Сирии вооружаются, финансируются и управляются из-за рубежа, заявил Валерий Герасимов.

"Возьмите Сирию. До того как Россия вступила в конфликт на стороне правительства, эта страна более четырех лет фактически вела необъявленную войну за право на существование, - сказал Герасимов. - Когда эта борьба из внутренних беспорядков переросла в военный конфликт - ясного ответа нет. Никакое государство открыто войну Сирии не объявляло, но все незаконные вооруженные формирования вооружаются, финансируются и управляются из-за рубежа".

Он отметил, что изменение характера вооруженной борьбы - это непрерывный процесс, все последние военные конфликты существенно отличались друг от друга.

"Изменяется и само содержание военных действий. Возрастает их пространственный размах, повышается напряженность и динамичность. Сокращаются временные параметры подготовки и ведения операций", - пояснил начальник Генштаба.

Особенности современных войн

По его словам, происходит переход от последовательных и сосредоточенных действий к непрерывным и распределенным, проводимым одновременно во всех сферах противоборства и на удаленных театрах.

"Ужесточаются требования к мобильности войск. Осуществляется переход к комплексному поражению противника на основе интеграции усилий всех ударных и огневых средств в единую систему. Повышается роль радиоэлектронной борьбы, информационно-технического и информационно-психологического воздействия. Рост доли высокоточного оружия обеспечивает точечное и избирательное поражение целей в реальном масштабе времени, в том числе критически важных", - рассказал Герасимов.

Начальник Генштаба отметил, что из-за повышения возможностей по воздействию на противника существенно расширяются границы театров военных действий. "Они охватывают районы с объектами военного и экономического потенциала, находящиеся на значительном удалении от зон непосредственного ведения военных действий", - сказал он.

"Растут масштабы применения ударных роботизированных средств с дистанционным управлением. В сложной, быстро меняющейся обстановке особую важность приобретает способность эффективно управлять войсками и силами", - заключил глава Генерального штаба.

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Персоны
Герасимов, Валерий Васильевич
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