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Посол РФ в Италии предложил Лондону найти "русский след" в отравлении Наполеона

Политика
24 марта, 12:07 UTC+3 РИМ РИМ 24, марта. /ТАСС

Сергей Разов призвал Лондон прекратить "антироссийскую истерию"

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Посол РФ в Италии Сергей Разов

Посол РФ в Италии Сергей Разов

© Анна Исакова/пресс-служба Госдумы РФ/ТАСС

РИМ, 24 марта. /ТАСС/. Посол РФ в Италии Сергей Разов призвал Великобританию перестать раздувать "антироссийскую истерию", продолжая безосновательно обвинять Москву в отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, а также называть это "атакой" и "угрозой безопасности Европы". В письме, опубликованном в субботу в газете Corriere della Sera дипломат указал на абсурдность и неприемлемость заявлений британской стороны.

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Мировая реакция на конфликт России и Великобритании вокруг дела Скрипаля

"Официальные представители Лондона дошли до того, что открыто сравнивают Россию с гитлеровской Германией, а чемпионат мира по футболу в России с Олимпиадой 1936 года (в Германии). Чтобы завершить такую реконструкцию мировой истории в британской интерпретации остается найти "русский след" в отравлении Наполеона на острове Елена", - написал Разов. Версия отравления находившегося в ссылке на острове в Атлантическом океане, по решению британского кабинета министров, бывшего французского императора никогда не получила окончательного подтверждения.

В Кремле сочли оскорбительным заявление главы МИД Великобритании, который допустил сравнение между предстоящим чемпионатом мира по футболу в РФ с Олимпийскими играми 1936 года в Третьем рейхе. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, "это совершенно отвратительное заявление", оно не подобает министру иностранных дел страны, любой страны.

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Персоны
Песков, Дмитрий Сергеевич Скрипаль, Сергей Викторович
Темы
ЧМ-2018 по футболу Дело Сергея Скрипаля
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