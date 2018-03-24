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Президент Абхазии поздравил Путина с победой на выборах

Политика
24 марта, 13:32 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 24, марта. /ТАСС

В ходе телефонного разговора лидеры также обсудили актуальные вопросы дальнейшего развития двустороннего сотрудничества

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МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Президент Абхазии Рауль Хаджимба поздравил по телефону Владимира Путина с победой на президентских выборах в России. Об этом сообщает в субботу пресс-служба Кремля.

"По инициативе абхазской стороны состоялся телефонный разговор Владимира Путина с президентом Республики Абхазия Раулем Хаджимбой. Глава Абхазии тепло поздравил Владимира Путина с убедительной победой на президентских выборах. Обсуждены актуальные вопросы дальнейшего развития двустороннего сотрудничества", - говорится в сообщении.

Выборы президента РФ прошли 18 марта. Согласно итоговому подсчету голосов, победу одержал действующий глава государства Владимир Путин, выдвигавшийся в качестве самовыдвиженца, получив 76,69% голосов. Явка избирателей на выборах главы государства, по данным ЦИК, составила 67,54%.

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Персоны
Хаджимба, Рауль Джумкович Путин, Владимир Владимирович
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