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Песков: отзыв посла ЕС в Москве является проявлением солидарности с Великобританией

Политика
24 марта, 13:56 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 24, марта. /ТАСС

Пресс-секретарь президента РФ добавил, что попытки Москвы способствовать выяснению обстоятельств произошедшего в Солсбери инцидента до сих пор не увенчались успехом

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МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Отзыв посла ЕС в Москве Маркуса Эдерера является необходимым проявлением солидарности Европейского союза с Великобританией, заявил в субботу в интервью телеканалу "Мир 24" пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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"Мы понимаем, что внутри Евросоюза, внутри НАТО, существуют определенные "параметры солидарности", и поэтому страны таким образом эту солидарность проявляют", - сказал он.

"Но мы обращаем внимание на "искусно" используемые формулировки, ведь однозначных формулировок по предъявлению каких-то обвинений Российской Федерации не использует никто, ни Британия, ни союзники Великобритании. И в этом, на наш взгляд, абсурдность ситуации", - заметил Песков.

Пресс-секретарь добавил, что попытки России способствовать выяснению обстоятельств произошедшего в Солсбери до сих пор не увенчались успехом. "Наши намерения и попытки на разных уровнях что-либо объяснить натыкаются на стену непонимания и стену нежелания слушать. Попросту говоря, британский посол не приходит в МИД Российской Федерации, когда там сидят люди, готовые ответить на любые вопросы", - подчеркнул Песков.

В пятницу, 23 марта, Европейский союз принял решение об отзыве своего посла из Москвы. Это первый подобный случай за всю историю отношений между ЕС и Россией.

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Персоны
Песков, Дмитрий Сергеевич Скрипаль, Сергей Викторович
Темы
Дело Сергея Скрипаля
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