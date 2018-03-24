Лавров провел телефонные переговоры с главой МИД Белоруссии

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел разговор по телефону с белорусским коллегой Владимиром Макеем. Об этом в субботу сообщает пресс-служба российского МИД.

"24 марта состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Российской Федерации С. В. Лаврова с министром иностранных дел Республики Беларусь В. В. Макеем", - говорится в сообщении.

Отмечается, что стороны обсудили актуальные вопросы взаимоотношений между странами и их взаимодействие на международной арене.

Как отметили в пресс-службе белорусского внешнеполитического ведомства, главы МИД также обсудили "графики двусторонних контактов на разных уровнях, а также проведение в Минске в апреле очередного заседания Совета министров иностранных дел Содружества Независимых Государств".

Ранее сообщалось, что заседание Совета министров иностранных дел Содружества пройдет 6 апреля в Минске. На нем планируется рассмотреть 13 проектов документов, большая часть которых нацелена на дальнейшее развитие гуманитарного сотрудничества и обеспечение безопасности в рамках Содружества.