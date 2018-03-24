МИД РФ: Рига принятием поправок к закону "Об образовании" осложняет отношения с Москвой

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Латвия продолжает осложнять отношения с Россией после принятия поправок к закону "Об образованию", заявили в субботу в пресс-службе МИД России.

"Принятые националистическим большинством латвийского Сейма поправки противоречат декларациям руководства этой страны о приверженности высоким демократическим стандартам и ценностям, а также целому ряду международно-правовых актов. Официальная Рига должна осознавать, что своими недружественными шагами продолжает осложнять двусторонние отношения, и вся ответственность за это полностью ложится на латвийскую сторону", - говорится в сообщении, опубликовавнном на сайте министерства.