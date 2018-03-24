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МИД РФ: Рига принятием поправок к закону "Об образовании" осложняет отношения с Москвой

Политика
24 марта, 14:01 UTC+3
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Материал из 1 страницы
Здание МИД РФ

Здание МИД РФ

© Михаил Джапаридзе/ТАСС

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Латвия продолжает осложнять отношения с Россией после принятия поправок к закону "Об образованию", заявили в субботу в пресс-службе МИД России.

"Принятые националистическим большинством латвийского Сейма поправки противоречат декларациям руководства этой страны о приверженности высоким демократическим стандартам и ценностям, а также целому ряду международно-правовых актов. Официальная Рига должна осознавать, что своими недружественными шагами продолжает осложнять двусторонние отношения, и вся ответственность за это полностью ложится на латвийскую сторону", - говорится в сообщении, опубликовавнном на сайте министерства.

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