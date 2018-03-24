Посольство РФ: реакция британской лаборатории говорит о разработке там отравляющих веществ

ЛОНДОН, 24 марта. /ТАСС/. Заявление главы секретной лаборатории министерства обороны Великобритании в Портон-Дауне Гэри Эйткенхеда подтверждает, что на этом объекте, ведется разработка отравляющих веществ. Об этом сообщил в субботу журналистам пресс-секретарь посольства России в Лондоне.

Комментируя слова Эйткенхеда о том, что в лаборатории приняты строжайшие меры контроля, которые не позволяют "чему-либо просочиться за пределы четырех стен объекта", сотрудник дипломатического представительства сказал: "Британская сторона фактически подтвердила, что на этом секретном объекте ведется разработка и изучение новых компонентов боевых отравляющих веществ". "Примечательно, что Эйткенхед не стал отрицать и наличие запасов химического оружия, включая, по-видимому, и вещество А-234, которое, по официальным заявлениям британской стороны, было использовано при отравлении семьи Скрипалей и сержанта Ника Бейли", - добавил он.

Пресс-секретарь российского посольства напомнил, что о наличии таких образцов 19 марта намекнул и министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон. "Эти заявления не оставляют нам выбора, кроме как с новой силой требовать предоставления полной информации о ходе расследования, а также раскрытия программы по производству боевых отравляющих веществ в Портон-Дауне", - резюмировал российский дипломат.

Накануне администрация британской военной лаборатории в Портон-Дауне отвергла возможность какой-либо своей причастности к совершенному 4 марта отравлению в Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, осужденного в РФ за шпионаж, и его дочери Юлии. В качестве аргумента Эйткенхед привел тот факт, что контроль за работой и безопасностью руководимого им объекта обеспечиваются на высочайшем уровне.

В четверг посол РФ в Лондоне Александр Яковенко выступил со специальным заявлением и дал понять, что прибывшим в Солсбери экспертам Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) необходимо будет выяснить, каким образом британским властям удалось так быстро определить, что нервно-паралитическое вещество, которым предположительно были отравлены Скрипали, это именно упоминаемое официальным Лондоном вещество А-234. И свидетельствует ли это, поинтересовался посол РФ, о вероятности того, что "у британских властей уже было это нервно-паралитическое вещество в их химической лаборатории в Портон-Дауне, которая является крупнейшим секретным военным объектом в Великобритании с химическим оружием".

В связи с этим глава российской дипломатии в Великобритании задал вопрос о том, можно ли считать совпадением, что этот объект расположен лишь в 8 милях (около 13 км) от места инцидента.