Косачев: на ассамблее Межпарламентского союза в Женеве проявился "дух Санкт-Петербурга"

ЖЕНЕВА, 24 марта. /Корр. ТАСС Константин Прибытков/. На открывшуюся в субботу в Женеве 138-ю ассамблею Межпарламентского союза (МПС) приехало больше делегаций, чем на предыдущие подобные женевские форумы - 146. Как отметил в беседе с корреспондентом ТАСС глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев, в этом проявился "дух Санкт-Петербурга", где проходила 137-я ассамблея и установлен абсолютный рекорд по числу делегаций-участниц за более чем вековую историю организации.

День парламентаризма

"Ассамблея в Женеве проходит под знаком Санкт-Петербурга. Здесь даже уже устойчиво используют выражение "дух Санкт-Петербурга", - сказал сенатор. - Это проявилось, в частности, в том, что на женевскую ассамблею приехало неожиданно большое число участников".

Как правило, встречи в Женеве собирают меньшее число стран, чем выездные ассамблеи, пояснил он. Ассамблея в Санкт-Петербурге была рекордной (около 160 стран), и у секретариата МПС "были опасения, что женевская сессия окажется еще менее посещаемой, чем обычно". Однако в Женеву приехали представители "достаточно большого числа стран - 146-ти, среди участников - 69 спикеров парламентов".

Косачев подчеркнул, что ассамблея в Санкт-Петербурге, проходившая в октябре 2017 года, "существенным образом укрепила авторитет МПС в мире и вдохнула новую жизнь в парламентскую дипломатию".

На женевский форум, который продлится до 28 марта, прибыли депутаты обеих палат российского Федерального Собрания. По словам собеседника агентства, главную задачу российские участники видят в "закреплении результатов, которые были наработаны в Санкт-Петербурге".

В этой связи Косачев обратил внимание на резолюцию 137-й ассамблеи об учреждении Международного дня парламентаризма. "Мы в качестве даты предложили 30 июня, это день первого заседания МПС в 1889 году", - отметил сенатор, выразив надежду, что эта инициатива будет поддержана Генеральной Ассамблеей ООН. Кроме того, россияне высказываются за то, чтобы нынешний форум поддержал в своей резолюции инициативу проведения встречи глав государств, правительств и парламентов на тему межэтнического, межрелигиозного и межкультурного диалога.

Защитить беженцев и мигрантов

Косачев отметил актуальность вынесенной на обсуждение в Женеве темы защиты прав беженцев и мигрантов. "Мы будем принимать самое активное участие в обсуждении этой темы, будем четко обозначать то очевидное для нас обстоятельство, что многие современные проблемы миграции радикальным образом обострились в силу политики Запада, направленной на вмешательство в дела суверенных государств, - сказал он. - Эти вопросы между собой тесно связаны".

Тема недопустимости вмешательства была основной на предпоследней ассамблее МПС, проходившей в Бангладеш. На нынешнем форуме российская делегация намерена представить основные положения доклада о недопустимости вмешательства в дела суверенных государств, который подготовил Совет Федерации.

"Своих проектов резолюций на этот раз российская делегация не выдвигает. Достаточно того, что именно наши резолюции стали основными для МПС на последней и предпоследней ассамблеях. Думаю, что это более чем убедительный результат", - сказал Косачев. Вместе с тем, в Женеве делегация РФ выступит с инициативой проведения одной из панельных дискуссий на тему 70-й годовщины Всеобщей декларации прав человека.

Сенатор напомнил также об активно обсуждаемой сейчас в МПС реформе этой организации. Предложены поправки в устав, которые "существенным образом усиливают политическую составляющую в деятельности МПС, уточняют правосубъектность, определяют полномочия президента МПС, распределение обязанностей с секретариатом". По состоянию на сегодня, прийти к согласию по поправкам геополитическим группам не удалось. "Исполком МПС поручил мне возглавить согласительную комиссию и постараться в течение ближайших двух месяцев выработать согласованные предложения, которые учитывали бы пожелания всех делегаций в контексте будущего МПС", - сообщил собеседник.

Межпарламентский союз - старейшая (основана в 1889 году) и одна из наиболее авторитетных и влиятельных международных парламентских организаций, неформальное парламентское измерение ООН. Членами союза являются парламенты 178 стран.