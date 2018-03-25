Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 24.03:
$ 57.11
€ 70.43
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Песков заявил, что Путин "хранит абсолютное спокойствие" в ситуации с Великобританией

Политика
25 марта, 13:47 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, марта. /ТАСС

Пресс-секретарь главы государства подчеркнул, что приоритетом для Путина являются внутренние проблемы России

Поделиться
Материал из 1 страницы
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин "хранит абсолютное спокойствие" в ситуации с обострением отношений с Великобританией, концентрируясь на внутренних делах России, отметил в воскресенье в интервью программе "Итоги недели" на телеканале НТВ пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Смотрите также

Дело Скрипаля: реакция Лондона, позиция Москвы и дипломатические последствия

Пресс-секретарь подчеркнул, что президент сохраняет абсолютное спокойствие и абсолютную выдержку, а также в отличие от визави на острове сохраняет абсолютную корректность.

Также Песков заметил, что ситуация на международной арене не является приоритетом для главы РФ, поскольку основной приоритет - это внутренние проблемы, которые есть в стране, которыми Путин занимается в ежедневном, круглосуточном формате.

Смотрите также

Посол РФ считает, что антироссийская кампания Великобритании провалилась

МО РФ: Великобритания разрабатывает отравляющие вещества нового поколения

Moody's: напряженность между РФ и Великобританией может привести к новому раунду санкций

 

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Песков, Дмитрий Сергеевич Скрипаль, Сергей Викторович Путин, Владимир Владимирович
Темы
Дело Сергея Скрипаля
Страны
Россия Великобритания
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Площадь пожара в торговом центре в Кемерове составляет 1500 кв. м
2
Крупные пожары с жертвами в торговых центрах РФ. Досье
3
Источник: четверо детей погибли при пожаре в ТЦ в Кемерове
4
Авторы De Andere Krant в Нидерландах выступили против создания негативного образа РФ
5
Песков заявил, что Путин "хранит абсолютное спокойствие" в ситуации с Великобританией
6
Прокуратура ФРГ примет решение о возможной экстрадиции Пучдемона
7
Завершено строительство второго экземпляра самолета МС-21
Темы дня
Новости партнеров
Реклама