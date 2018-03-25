Песков заявил, что Путин "хранит абсолютное спокойствие" в ситуации с Великобританией

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин "хранит абсолютное спокойствие" в ситуации с обострением отношений с Великобританией, концентрируясь на внутренних делах России, отметил в воскресенье в интервью программе "Итоги недели" на телеканале НТВ пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь подчеркнул, что президент сохраняет абсолютное спокойствие и абсолютную выдержку, а также в отличие от визави на острове сохраняет абсолютную корректность.

Также Песков заметил, что ситуация на международной арене не является приоритетом для главы РФ, поскольку основной приоритет - это внутренние проблемы, которые есть в стране, которыми Путин занимается в ежедневном, круглосуточном формате.