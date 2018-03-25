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Володин: законодательная реализация послания президента продолжится и в 2019 году

Политика
25 марта, 14:02 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, марта. /ТАСС

Спикер Госдумы отметил, что работу необходимо вести постоянно, поскольку "законопроекты просто придется корректировать, исходя их этих задач"

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МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Законодательная реализация послания президента Федеральному собранию скорее всего продолжится и в следующем году, заявил в воскресенье спикер нижней палаты Вячеслав Володин в интервью программе "Парламентский час" на телеканале "Россия 24".

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"Это большая работа. Она, конечно, в основе должна быть проведена в течение года, но все-таки, учитывая ее значимость и глобальность, скорее всего и следующий год потребуется для того, чтобы законодательно обеспечить те задачи, которые президент поставил", - сказал он.

"Эти задачи и на трехлетний период, и на шестилетний период, и десяти, и больший срок реализации предусматривается", - отметил Володин. По его словам, работу придется вести постоянно, так как "законопроекты просто придется корректировать, исходя их этих задач".

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Послание Владимира Путина Федеральному собранию - 2018
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