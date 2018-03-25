Захарова: Великобритания занимается черным пиаром в отношении России по делу Скрипаля

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала действия Великобритании по делу Скрипаля "антирекламой мирового масштаба" в отношении России. Об этом она заявила в эфире программы "Воскресный вечер" на телеканале "Россия 1", отметив, что у Великобритании нет фактов, которыми Лондон мог бы прикрыть свою версию произошедшего в Солсбери.

"То, что сейчас делает Великобритания - это черный пиар и антиреклама мирового масштаба", - заявила Захарова, - "Что мы видим на сегодняшний день? Вот этот колоссальный провал с точки зрения фактуры: ну просто нет той доказательной базы, которой бы Лондон мог прикрыться".

"Не доказать, - подчеркнула она. - Прикрыться". Представитель МИД также отметила, что британское руководство делает ставку на широчайшую консолидацию внешнеполитических ресурсов.

"Сейчас единственный, кто может спасти и Терезу Мэй, и в принципе Великобританию, я имею в виду политический истеблишмент - это мировая поддержка. В первую очередь это партнеры по Европейскому союзу и по НАТО", - объяснила Захарова попытку Великобритании заручиться солидарностью союзников.

Захарова добавила, что посол РФ в Великобритании получает от британского МИД неграмотные отписки на запросы и ноты российской стороны по делу Скрипаля.

"На сегодняшний момент посол Российской Федерации в Лондоне получает исключительно только отписки. Мало того, эти отписки абсолютно неграмотные", - сказала она.

"Удивляет уровень работы британской стороны. <...> Огромную роль здесь играет спешка - раз, и полное отсутствие координации внутри - это два", - прокомментировала действия британского МИД Захарова.

По ее словам, взаимодействие Великобритании и Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) целенаправленно засекречено британской стороной для возможных манипуляций с информацией по делу Скрипаля. "То взаимодействие, которое идет между Лондоном и Организацией по запрещению химического оружия, даже оно засекречено. То есть то, что там происходит, мы узнаем по утечкам в средствах массовой информации", - отметила Захарова.

"Для чего нужны эти утечки? <...> С одной стороны, есть информация о том, что Лондон взаимодействует с международной организацией <...>. Это должно поднять какое-то доверие к тому, что говорят официальные лица Великобритании. А с другой стороны, информация неофициальная, то есть всегда можно ее дальше корректировать", - пояснила Захарова.

Дипломат также отметила, что, согласно утечкам в британской прессе, представители ОЗХО якобы получили доступ к Скрипалям. "А как представители Организации по запрещению химического оружия <...> квалифицировали, кто перед ними находится, кого им показали? Это Скрипали? Это люди, похожие на Скрипалей?" - прокомментировала она эту информацию.

Отношения России и Великобритании обострились на фоне инцидента, произошедшего 4 марта в Солсбери, где бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочь Юлия подверглись, по версии британской стороны, воздействию нервно-паралитического вещества. Позднее Лондон выступил с утверждением о том, что это вещество якобы разрабатывалось в России, и на этом основании обвинил Москву в причастности к инциденту.

Российская сторона категорически отвергла все спекуляции на этот счет, указав, что программ разработки такого вещества ни в СССР, ни в России не существовало. Не предъявив никаких доказательств, Лондон выслал из страны 23 российских дипломата и заявил о других антироссийских мерах, после чего Москва предприняла ответные шаги, выслав из РФ аналогичное количество сотрудников британского посольства, предписав закрыть генконсульство Великобритании в Санкт-Петербурге и прекратить деятельность Британского совета в РФ.