Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 24.03:
$ 57.11
€ 70.43
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Первый зампред Совфеда: миграционный кризис в мире требует согласованных действий

Политика
25 марта, 18:38 UTC+3 ЖЕНЕВА ЖЕНЕВА 25, марта. /ТАСС

Среди первопричин резкого роста миграционных потоков Николай Федоров назвал жестокие вооруженные конфликты, в основе которых "крайняя бедность, голод и разруха"

Поделиться
Материал из 1 страницы

ЖЕНЕВА, 25 марта. /ТАСС/. Миграционный взрыв требует от мирового сообщества согласованных действий по аналогии с ядерным нераспространением и адаптацией к климатическим изменениям. Об этом заявил, выступая в воскресенье на проходящей в Женеве 138-й ассамблее Межпарламентского союза (МПС), первый заместитель председателя Совета Федерации Николай Федоров.

Среди первопричин резкого роста миграционных потоков Федоров назвал жестокие вооруженные конфликты, в основе которых крайняя бедность, голод и разруха, обострившиеся "из-за инспирируемых извне попыток свержения неугодных политических режимов, силового экспорта так называемой демократии по известным всем нам образцам". "В таких условиях требуются согласованные ответственные действия всего мирового сообщества, по аналогии с соблюдением ядерного нераспространения или адаптацией к климатическим изменениям, - сказал Федоров, обращаясь к участникам форума - парламентским делегациям из более 140 стран. - Необходимо договариваться друг с другом без санкций и ультиматумов".

Позиция России, отметил первый вице-спикер Совета Федерации, неизменна: по его мнению, проблему беженцев можно решить, только обеспечив порядок, стабильность и благополучие в странах их исхода. Он напомнил, что РФ входит в число мировых лидеров по числу принимаемых мигрантов - только в минувшем году на территорию страны въехало около 15 млн иностранных граждан. "Неконституционные и трагические события 2014 года на Украине привели к вооруженному конфликту и вызвали массовый исход более одного миллиона человек - приток беженцев на территорию России", - сказал парламентарий.

Он напомнил о подготовленных Евразийской экономической комиссией согласованных рекомендациях к разрабатываемому Глобальному договору ООН по безопасной, упорядоченной и легальной миграции. Россия рассчитывает, что положения принятой на 137-й ассамблеи МПС в Санкт-Петербурге Декларации о продвижении культурного плюрализма через межрелигиозный и межэтнический диалог послужат "ориентирами в законодательной работе по вопросам правового положения мигрантов и беженцев", заключил Николай Федоров.

Вопрос о роли парламентов в обеспечении защиты прав беженцев и мигрантов является одним из ключевых на 138-й ассамблеи МПС (24-28 марта). Межпарламентский союз - неформальное парламентское измерение ООН. Основан в 1889 году, является старейшей и одной из наиболее авторитетных и влиятельных международных парламентских организаций. Членами союза являются парламенты 178 стран.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Кризис на Украине
Страны
Россия Украина
Персоны
Федоров, Николай Васильевич
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Фигуристка Загитова после поражения на ЧМ провела на допинг-контроле более двух часов
2
Расследование ЧП в торговом центре в Кемерове. Онлайн
3
Что известно о пожаре в ТЦ в Кемерове
4
Авторы De Andere Krant в Нидерландах выступили против создания негативного образа РФ
5
Захарова: Великобритания занимается черным пиаром в отношении России по делу Скрипаля
6
Песков: "новый Путин" имеет четкое видение развития России в будущем
7
Три ребенка и женщина погибли при пожаре в торговом центре в Кемерове
Темы дня
Новости партнеров
Реклама