Первый зампред Совфеда: миграционный кризис в мире требует согласованных действий

ЖЕНЕВА, 25 марта. /ТАСС/. Миграционный взрыв требует от мирового сообщества согласованных действий по аналогии с ядерным нераспространением и адаптацией к климатическим изменениям. Об этом заявил, выступая в воскресенье на проходящей в Женеве 138-й ассамблее Межпарламентского союза (МПС), первый заместитель председателя Совета Федерации Николай Федоров.

Среди первопричин резкого роста миграционных потоков Федоров назвал жестокие вооруженные конфликты, в основе которых крайняя бедность, голод и разруха, обострившиеся "из-за инспирируемых извне попыток свержения неугодных политических режимов, силового экспорта так называемой демократии по известным всем нам образцам". "В таких условиях требуются согласованные ответственные действия всего мирового сообщества, по аналогии с соблюдением ядерного нераспространения или адаптацией к климатическим изменениям, - сказал Федоров, обращаясь к участникам форума - парламентским делегациям из более 140 стран. - Необходимо договариваться друг с другом без санкций и ультиматумов".

Позиция России, отметил первый вице-спикер Совета Федерации, неизменна: по его мнению, проблему беженцев можно решить, только обеспечив порядок, стабильность и благополучие в странах их исхода. Он напомнил, что РФ входит в число мировых лидеров по числу принимаемых мигрантов - только в минувшем году на территорию страны въехало около 15 млн иностранных граждан. "Неконституционные и трагические события 2014 года на Украине привели к вооруженному конфликту и вызвали массовый исход более одного миллиона человек - приток беженцев на территорию России", - сказал парламентарий.

Он напомнил о подготовленных Евразийской экономической комиссией согласованных рекомендациях к разрабатываемому Глобальному договору ООН по безопасной, упорядоченной и легальной миграции. Россия рассчитывает, что положения принятой на 137-й ассамблеи МПС в Санкт-Петербурге Декларации о продвижении культурного плюрализма через межрелигиозный и межэтнический диалог послужат "ориентирами в законодательной работе по вопросам правового положения мигрантов и беженцев", заключил Николай Федоров.

Вопрос о роли парламентов в обеспечении защиты прав беженцев и мигрантов является одним из ключевых на 138-й ассамблеи МПС (24-28 марта). Межпарламентский союз - неформальное парламентское измерение ООН. Основан в 1889 году, является старейшей и одной из наиболее авторитетных и влиятельных международных парламентских организаций. Членами союза являются парламенты 178 стран.