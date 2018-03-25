Боевики обстреляли спортивный клуб в Дамаске

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Боевики обстреляли здание спортивного клуба в Дамаске, один человек погиб, еще шестеро пострадали. Об этом сообщил начальник российского Центра по примирению враждующих сторон на территории Сирийской Арабской Республики генерал-майор Юрий Евтушенко.

"Сохраняется напряженной ситуация в Восточной Гуте. После временного затишья, связанного с активизацией переговорного процесса, возобновились обстрелы Дамаска и его пригородов. За прошедшие сутки ракетному обстрелу подверглось здание спортивного клуба в столичном районе Эль-Мезза. Погиб один и ранено шесть мирных жителей. Есть разрушения", - сказал Евтушенко.

"Обстрелы мирных кварталов Дамаска можно расценивать как провокационные. Они направлены на срыв ранее достигнутых договоренностей по нормализации обстановки в Восточной Гуте", - отметил он.