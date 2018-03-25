Команда предвыборного штаба Путина готова продолжить работу на благо страны

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Люди, принимавшие участие в деятельности предвыборного штаба Владимира Путина, готовы продолжить работу в том или ином формате на благо страны. Уверенность в этом выразил ТАСС в воскресенье Андрей Кондрашов, который являлся пресс-секретарем штаба кандидата Путина.

"И сбор подписей в поддержку кандидата Путина и гигантское собрание волонтеров, а их у нас 23 тыс. только согласно заявкам на сайте - это все есть работа некой команды, которая ситуативно может взяться за любой проект, любое начинание, которое будет созидательным для России и может быть поддержано Владимиром Путиным", - сказал Кондрашов в кулуарах проходящего в Москве форума добровольцев "Наша победа".

"Для этого не нужна никакая правосубъектность, поэтому в какой форме будет это (продолжение работы) происходить, не имеет никакого значения", - подчеркнул собеседник агентства.

Выборы президента РФ прошли 18 марта. Согласно итоговому подсчету голосов, победу одержал действующий глава государства Владимир Путин, выдвигавшийся в качестве самовыдвиженца, получив 76,69% голосов.

Явка избирателей на выборах главы государства, по данным ЦИК, составила 67,54%.