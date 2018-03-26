Первый зампред Совфеда: решения ассамблеи МПС в Санкт-Петербурге созвучны форуму в Женеве

ЖЕНЕВА, 26 марта. /Корр. ТАСС Константин Прибытков/. Решения, принятые в октябре прошлого года на 137-й ассамблее Межпарламентского союза (МПС) в Санкт-Петербурге, созвучны темам, вынесенным сейчас этой организацией на обсуждение в Женеве. Об этом заявил в интервью ТАСС первый заместитель председателя Совета Федерации Николай Федоров. В воскресенье на женевской ассамблее МПС он принял участие в дискуссии об укреплении глобального взаимодействия в решении проблемы мигрантов и беженцев.

"Темы, обсуждавшиеся в Санкт-Петербурге и обсуждающиеся в Женеве - очень острые, и говорить о смягчении напряженности не приходится, - констатировал Николай Федоров. - В Санкт-Петербурге речь шла о культурном плюрализме на основе межрелигиозного и межэтнического диалога. Принятые там решения по сути и форме созвучны дискуссии в Женеве: проблема миграции связана с обострением межэтнической и межрелигиозной нетерпимости".

"Дух Санкт-Петербурга" в Женеве

В своем выступлении в воскресенье на женевском форуме первый вице-спикер Совета Федерации обратил внимание на связь между нынешним "миграционным взрывом" и вооруженными конфликтами, бедностью, голодом и разрухой, которые усугубляются "из-за инспирируемых извне попыток свержения неугодных политических режимов, силового экспорта так называемой демократии по известным всем нам образцам". В интервью ТАСС Федоров пояснил, что "инспирируются вооруженные восстания и цветные революции".

Собеседник агентства отметил в этой связи, что на форуме в Женеве участники говорят о "духе Санкт-Петербурга" в работе МПС. "Председатель МПС Габриэла Куэвас Баррон три или четыре раза сегодня упомянула о духе Санкт-Петербурга. На этом подъеме, окрыленная, она намерена добиваться результатов", - сказал собеседник агентства.

В Женеве парламентарии обсуждают, как МПС посредством своих рекомендаций мог бы содействовать смягчению острых вопросов, чтобы принимались такие законодательные акты, которые "ввели бы в цивилизованное русло тему межрелигиозных и межэтнических отношений". "Дух Санкт-Петербурга, проявившийся в Женеве, дает основание оптимистично расценивать перспективы решения проблемы беженцев и мигрантов. Дискуссия - плодотворная. Однако, конечно, речь идет о длительных усилиях", - констатировал первый вице-спикер Совета Федерации.

Слушать и слышать

"Нужно слушать и слышать друг друга, договариваться, а не разговаривать языком санкций, ультиматумов и односторонних действий. Такое понимание здесь есть", - продолжил собеседник, пояснив, что это относится не только к теме беженцев и мигрантов, но и другим вопросам, которые вынесены на обсуждение в Женеве. В частности, на нынешней ассамблее представлены проекты резолюций по вопросу об Иерусалиме, домогательствах и ядерной программе Ирана. Хотя не все участники ассамблеи заинтересованы в обсуждении таких тем, тем не менее, по убеждению российских парламентариев, "нужно выслушать друг друга, но нельзя допускать выпадов".

Российская делегация, в которую входят депутаты обеих палат Федерального Собрания, провела на полях ассамблеи ряд встреч с коллегами. Николай Федоров в этой связи назвал "самой главной" встречу с председателем МПС Габриэлой Куэвас Баррон.

"Мы хотим не просто пожелать ей успеха, а помочь добиться усиления роли Межпарламентского союза. Она молодая и энергичная женщина, настойчивая, мы ее понимаем. Она стала председателем в Санкт-Петербурге, и надо постараться, чтобы она добилась успеха. Ее успех - это успех всего МПС, с точки зрения возможности цивилизованного влияния на корректировку политики в отношении глобальных проблем", - подчеркнул собеседник.

В ходе встречи россиян с группой дружбы Швейцария - Россия швейцарского парламента речь шла о молодежных обменах и развитии туризма. "Очень важно, что они хотят расширить возможности для знакомства швейцарской молодежи с российскими регионами. Нужно наводить больше мостов парламентской и народной дипломатии", - сказал Федоров.

Руководство парламента Катара на встрече с россиянами подробно проинформировало о том, как преодолевается кризис вокруг отношений этой страны с "четверкой" (Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет). "Мы понимаем собеседников и солидарны в отношении того, что нельзя разговаривать с суверенными странами языком ультиматумов, санкций и блокады", - отметил первый вице-спикер Совета Федерации.

С сербской делегацией российские парламентарии обсудили пути расширения торгово-экономического сотрудничества. "Встреч здесь много и проходят они интенсивно", - заключил Федоров.