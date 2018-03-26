Почти 5,5 тыс. боевиков с семьями покинули Восточную Гуту 25 марта

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Почти 5,5 тысячи боевиков группировки "Фейлак ар-Рахман" и членов их семей покинули сирийскую Восточную Гуту в воскресенье, они доставлены в провинцию Идлиб. Об этом сообщили в понедельник в Минобороны РФ.

"В результате достигнутых договоренностей руководства российского Центра по примирению враждующих сторон с лидерами группировки "Фейлак ар-Рахман" 25 марта продолжался вывод боевиков группировки "Фейлак ар-Рахман" из населенного пункта Арбил (Восточная Гута). По организованному гуманитарному коридору 25 марта было выведено 5453 боевика и членов их семей, которые на 81 автобусе перевезены в провинцию Идлиб", - говорится в сообщении, поступившем в ТАСС.

"Всего за двое суток из населенного пункта Арбил в провинцию Идлиб вывезены 6441 боевик, а также члены их семей", - добавили в ведомстве. Безопасность транспортировки на всем маршруте обеспечивалась сирийской полицией под контролем офицеров российского Центра по примирению, а также представителей Сирийского Арабского Красного Полумесяца.

Сообщается также, что накануне из населенного пункта Хараста Восточной Гуты в провинцию Идлиб было вывезено 4979 боевиков и членов их семей.