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Итоги общественного контроля на выборах президента. Видеотрансляция завершена

Политика
26 марта, 11:05 UTC+3

Спикеры рассказали о наблюдении за выборами и выявленных нарушениях

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Член Общественной палаты РФ Максим Григорьев

Член Общественной палаты РФ Максим Григорьев

© Сергей Фадеичев/ТАСС

В ТАСС прошла пресс-конференция, посвященная общественному контролю на выборах президента и выявленным нарушениям.

Директор Фонда исследования проблем демократии, член Общественной палаты РФ Максим Григорьев и сопредседатель Ассоциации "Гражданский контроль", член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Александр Брод рассказали о масштабном общественном наблюдении за прошедшими выборами, выявленных нарушениях и распространяемых мифах о нарушениях избирательного законодательства.

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