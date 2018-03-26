Итоги общественного контроля на выборах президента. Видеотрансляция завершена

В ТАСС прошла пресс-конференция, посвященная общественному контролю на выборах президента и выявленным нарушениям.

Директор Фонда исследования проблем демократии, член Общественной палаты РФ Максим Григорьев и сопредседатель Ассоциации "Гражданский контроль", член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Александр Брод рассказали о масштабном общественном наблюдении за прошедшими выборами, выявленных нарушениях и распространяемых мифах о нарушениях избирательного законодательства.