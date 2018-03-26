Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.03:
$ 57
€ 70.57
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

ЦИК оставил без премий глав избиркомов Санкт-Петербурга и Севастополя

Политика
26 марта, 12:12 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, марта. /ТАСС

По словам зампреда комиссии Николая Булатова, это связано с серьезными замечаниями к их работе

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Центризбирком РФ утвердил коэффициент к дополнительной выплате за работу по подготовке и проведению президентских выборов, прошедших 18 марта, для глав региональных избиркомов, при этом председатели комиссий в Санкт-Петербурге и Севастополе остались без премии. Соответствующее постановление приняли в понедельник на заседании ЦИК.

Смотрите также

Памфилова назвала наглой ложью заявление Госдепа о недопуске наблюдателей на выборы

Путин на выборах президента набирает более 90% в Крыму и Севастополе

Международные наблюдатели признали законность состоявшихся в Крыму президентских выборов

"Коэффициент установлен к месячному денежному вознаграждению", - сообщил на заседании ЦИК в Москве зампред Центризбиркома Николай Булаев. Он также уточнил, что ранее установили предельный коэффициент к окладу в размере 2,5.

Как следует из документов ЦИК, такой коэффициент установили для большинства председателей региональных избирательных комиссий, для некоторых комиссий коэффициент будет равен 1,5. Вместе с тем для руководителей избиркомов Санкт-Петербурга и Севастополя установили нулевой коэффициент. "Были серьезные замечания к работе избирательных комиссий, поэтому так решили", - сказал Булаев в ответ на просьбу журналистов прокомментировать решение не выплачивать премию главам двух избиркомов.

Этим же постановлением установили коэффициенты 2,5 к ежемесячному вознаграждению для членов ЦИК за работу по подготовке выборов.

По словам Булаева, все средства на выплату премий ранее предусмотрели в бюджете ЦИК.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Севастополь Санкт-Петербург Выборы президента РФ - 2018
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Число жертв пожара в Кемерове возросло до 56
2
Число погибших в результате пожара в ТЦ в Кемерове выросло до 64 человек
3
Times: Скрипаль и его дочь выключили на четыре часа GPS на телефонах в день отравления
4
Что известно о пожаре в ТЦ в Кемерове
5
Источники: послы России в странах Балтии вызваны 26 марта в МИД этих республик
6
Расследование ЧП в торговом центре в Кемерове. Онлайн
7
Авторы De Andere Krant в Нидерландах выступили против создания негативного образа РФ
Темы дня
Новости партнеров
Реклама