ЦИК оставил без премий глав избиркомов Санкт-Петербурга и Севастополя

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Центризбирком РФ утвердил коэффициент к дополнительной выплате за работу по подготовке и проведению президентских выборов, прошедших 18 марта, для глав региональных избиркомов, при этом председатели комиссий в Санкт-Петербурге и Севастополе остались без премии. Соответствующее постановление приняли в понедельник на заседании ЦИК.

"Коэффициент установлен к месячному денежному вознаграждению", - сообщил на заседании ЦИК в Москве зампред Центризбиркома Николай Булаев. Он также уточнил, что ранее установили предельный коэффициент к окладу в размере 2,5.

Как следует из документов ЦИК, такой коэффициент установили для большинства председателей региональных избирательных комиссий, для некоторых комиссий коэффициент будет равен 1,5. Вместе с тем для руководителей избиркомов Санкт-Петербурга и Севастополя установили нулевой коэффициент. "Были серьезные замечания к работе избирательных комиссий, поэтому так решили", - сказал Булаев в ответ на просьбу журналистов прокомментировать решение не выплачивать премию главам двух избиркомов.

Этим же постановлением установили коэффициенты 2,5 к ежемесячному вознаграждению для членов ЦИК за работу по подготовке выборов.

По словам Булаева, все средства на выплату премий ранее предусмотрели в бюджете ЦИК.