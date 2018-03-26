Посла РФ в Польше вызвали в МИД республики

ВАРШАВА, 26 марта. /ТАСС/. Посол РФ в Польше Сергей Андреев вызван в МИД республики. Об этом сообщил в понедельник ТАСС пресс-секретарь посольства Владимир Александров.

"Посол РФ в Польше вызван в МИД республики", - сказал он. О причинах вызова посла не сообщается. По словам пресс-секретаря, посол прибудет в МИД в полдень (13:00 мск).

На саммите ЕС в Брюсселе 22-23 марта лидеры государств и правительств Евросоюза выразили солидарность с Великобританией, поддержав озвученное Лондоном утверждение о вероятной ответственности России за инцидент в городе Солсбери, где, по версии британских властей, был отравлен бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочь Юлия, и приняли решение отозвать из Москвы для консультаций посла ЕС в России Маркуса Эдерера. Некоторые страны сообщества также рассматривают возможность высылки дипломатов или отзыва послов.

4 марта бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочь Юлия подверглись в Солсбери, по версии британской стороны, воздействию нервно-паралитического вещества. Позднее Лондон выступил с утверждением о том, что это вещество якобы разрабатывалось в России, и на этом основании обвинил Москву в причастности к инциденту. Российская сторона категорически отвергла все спекуляции на этот счет, указав, что программ разработки такого вещества ни в СССР, ни в России не существовало. Не предъявив никаких доказательств, Лондон выслал из страны 23 российских дипломата и заявил о других антироссийских мерах, после чего Москва предприняла ответные меры, выслав из РФ аналогичное количество сотрудников британского посольства, предписав закрыть генконсульство Великобритании в Санкт-Петербурге и прекратить деятельность Британского совета в РФ.