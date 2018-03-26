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Источники: послы России в странах Балтии вызваны 26 марта в МИД этих республик

Политика
26 марта, 12:18 дата обновления: 26 марта, 12:28 UTC+3

Как сообщили в посольстве РФ в Латвии, Евгений Лукьянов вызван в 15:00. Позднее посол проведет пресс-конференцию

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РИГА, 26 марта. /Корр. ТАСС Евгений Антонов/. Послы России в Латвии, Литве и Эстонии вызваны в понедельник в МИД этих балтийских республик. Об этом сообщили корреспонденту ТАСС дипломатические источники.

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Как сообщили ТАСС в посольстве России в Латвии, посол России Евгений Лукьянов вызван в МИД в 15:00 по времени Риги (совпадает с мск). Позднее в понедельник посол проведет пресс-конференцию.

Российский посол в Эстонии Александр Петров вызван в МИД страны в 15:00 по времени Таллина (также совпадает с мск), сообщили источники корреспонденту ТАСС в посольстве РФ в этой республике. В МИД Эстонии эту информацию комментировать отказались. Как сообщили источники ТАСС в посольстве РФ в Литве, посол России Александр Удальцов вызван в понедельник в МИД этой страны.

Отозван посол ЕС

На встрече в Брюсселе на прошлой неделе лидеры государств и правительств Евросоюза приняли решение отозвать из Москвы для консультаций посла ЕС в России Маркуса Эдерера после отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери. Как рассказал ТАСС источник в Евросовете, ряд стран Евросоюза также намерен последовать примеру Великобритании и рассматривает возможность отозвать своих дипломатов из России или выслать российских дипломатических работников.

По данным источника, пока менее половины стран - членов ЕС готовы пойти на такие меры. В их числе Польша, Франция и три прибалтийские республики, уточнил собеседник агентства.

 

 

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