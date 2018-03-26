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МИД: Путин планирует посетить КНР с визитом

Политика
26 марта, 12:32 UTC+3

Визит состоится в увязке с заседанием ШОС в Циндао

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МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин планирует посетить Китай с государственным визитом.

Об этом сообщили в понедельник в российском дипведомстве.

Как напомнили в МИД, 27-28 марта специальный представитель председателя КНР, глава МИД Ван И посетит Россию с рабочим визитом. "28 марта пройдут его переговоры с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым, - указали на Смоленской площади. - Основное внимание будет уделено главному политическому событию в двусторонних отношениях в этом году - государственному визиту президента России в Китай, который, как ожидается, состоится в увязке с заседанием ШОС (Шанхайская организация сотрудничества) в Циндао".

Кроме того, главы внешнеполитических ведомств обменяются мнениями о текущем состоянии и перспективах российско-китайского стратегического партнерства, а также сверят график предстоящих двусторонних контактов на высшем и высоком уровнях. "Министры обсудят вопросы двустороннего сотрудничества в международных делах и наиболее актуальные региональные проблемы, включая ситуацию на Корейском полуострове, сирийское урегулирование, обстановку в Афганистане", - отметили в МИД РФ.

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